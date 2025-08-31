Inicio Fútbol Miguel Angel Russo
La polémica imagen de Miguel Ángel Russo que generó debate en las redes sociales

Las cámaras de la transmisión oficial captaron al entrenador de Boca con los ojos cerrados durante varios segundos y las redes estallaron con un fuerte debate

Miguel Ángel Russo y el mundo Boca han vuelto a sonreír tras vencer a Aldosivi por 2 a 0. Con esta victoria, El Xeneize suma su tercera victoria consecutiva y es el líder de la tabla anual.

Sin embargo, en medio del partido, las cámaras de transmisión captaron al entrenador de Boca cabizbajo en el banco de suplentes, y muchos en las redes acusaron que se había quedado dormido. Como no puede ser de otra manera, el debate se encendió en las redes sociales.

La polémica imagen de Russo en Aldosivi vs Boca: ¿Se quedó dormido?

La salud de Miguel Ángel Russo está en boca de todos desde hace tiempo. El entrenador de 69 años cumple su tercer ciclo en Boca, y mucho se discute acerca de su estado.

"Me da pena" reza algún que otro comentario en referencia al último DT que supo conquistar la Copa Libertadores. Por otro lado, están los aficionados que lo defienden.

Nuevamente, Miguel Ángel Russo vuelve a estar en el centro de la polémica, generando controvertidas opiniones entre los fanáticos del fútbol.

La palabra de Russo tras el triunfazo de Boca

En conferencia de prensa, el entrenamiento de Boca reveló lo que modificaron tanto él como sus dirigidos para salir del nada menos que la peor racha negativa de la historia del club: "Cambió que venimos trabajando todos juntos, el tiempo ayuda, es bueno y seguimos dentro de nuestra postura de trabajo en buscar lo mejor siempre", dijo.

Russo viene implementando en algunos partidos el hecho de hacer viajar al plantel completo, algo que el considera clave para sostener los buenos rendimientos": "La comunicación es muy importante. Todos participan de todo. No encontré un once, acá compiten todos", cerró Miguelo.

