La polémica imagen de Miguel Ángel Russo que generó debate en las redes sociales

"Me da pena" reza algún que otro comentario en referencia al último DT que supo conquistar la Copa Libertadores. Por otro lado, están los aficionados que lo defienden.

Nuevamente, Miguel Ángel Russo vuelve a estar en el centro de la polémica, generando controvertidas opiniones entre los fanáticos del fútbol.

La palabra de Russo tras el triunfazo de Boca

En conferencia de prensa, el entrenamiento de Boca reveló lo que modificaron tanto él como sus dirigidos para salir del nada menos que la peor racha negativa de la historia del club: "Cambió que venimos trabajando todos juntos, el tiempo ayuda, es bueno y seguimos dentro de nuestra postura de trabajo en buscar lo mejor siempre", dijo.

"La comunicación es MUY IMPORTANTE. Todos participan de TODO.



Russo viene implementando en algunos partidos el hecho de hacer viajar al plantel completo, algo que el considera clave para sostener los buenos rendimientos": "La comunicación es muy importante. Todos participan de todo. No encontré un once, acá compiten todos", cerró Miguelo.