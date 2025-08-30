Miguel Ángel Russo le bajó el pulgar: el DT de Boca convocó a ¡todo el plantel! salvo a un futbolista

La llamativa decisión de Russo con los concentrados de Boca

Teniendo en cuenta que solo ingresan 11 al campo de juego y son 12 los que ocupan un lugar en el banco de suplentes, la decisión de Miguel Ángel Russo no deja de sorprender.

Sobre todo teniendo en cuenta que en la nómina, que se dio a conocer pasado el mediodía de este sábado, hay solamente un nombre que brilla por su ausencia. Un súper borrado por el DT.

Se trata de Cristian Lema. El defensor central entrena en soledad y en contraturno al resto de sus compañaeros. Su último partido con la camiseta de Boca fue en octubre del 2024, cuando se lesionó los ligamentos del tobillo.

Pese a estar cerca de volver en la actual temporada, cuando Fernando Gago era el entrenador de turno, las lesiones le jugaron una mala pasada y no pudo volver a pisar el verde césped. Y seguirá sin hacerlo, al menos de la mano de Russo.

La decisión del DT deja a las claras su postura con Lema, aún más conociendo que futbolistas lesionados (Ander Herrera, Tomás Belmonte y Marco Pellegrino) y sin rodaje en su ciclo (Lucas Blondel, Ignacio Miramón, Agustín Martegani, Kevin Zenón e incluso Sergio Romero) estarán en La Feliz.

La jugadores de Boca que estarán en Mar del Plata

Arquero

Marchesin, Brey, García y Romero.

Defensores

Advíncula, Barinaga, Blondel, Figal, Di Lollo, Mendia, Costa, Pellegrino, Blanco y Fabra.

Mediocampistas

Miramón, Battaglia, Delgado, Paredes, Belmonte, Alarcón, Herrera, Braida, Zenón, Palacios y Martegani.

Delanteros