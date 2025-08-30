El pueblo tradicional español donde se disfruta lo mejor del mar

La ensaladilla rusa con tartar de atún rojo demuestra cómo la tradición española se reinventa sin perder su esencia. La Sidrería El Remo mantiene esa línea de respeto hacia los productos del mar. Su pixín entero a la plancha y la parrillada de pescado son testimonios vivos de una cocina que entiende que lo mejor está en no complicar lo que ya es perfecto.

Casa Mari completa este panorama gastronómico con su terraza frente al puerto, donde el cachopo asturiano comparte protagonismo con los mariscos frescos. Su famoso Tablón de cachopos incluye cinco variedades diferentes, convirtiendo la degustación en un viaje por los sabores más representativos de Asturias.

Los buchos de merluza y el curadillo asturiano que sirve El Remo constituyen enlaces directos con la historia marítima del lugar. Cada preparación lleva décadas de perfeccionamiento, transmitida entre generaciones que entienden el mar como fuente de vida y sustento.

Un pueblo que vive del mar

Cudillero funciona como un ejemplo perfecto de cómo un pueblo pesquero mantiene su identidad sin renunciar a ofrecer experiencias únicas a sus visitantes. Las casas coloridas que rodean el puerto representan generaciones de familias que han vivido del mar.

La playa cercana al puerto permite a los comensales combinar la experiencia gastronómica con paseos tranquilos junto al Cantábrico. Las gaviotas sobrevuelan las terrazas donde turistas y locales comparten mesa, creando un ambiente único donde la hospitalidad asturiana se mezcla con la frescura marina.