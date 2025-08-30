Inicio Sociedad Pueblo
El pueblo tradicional español donde se disfruta lo mejor del mar

Este pequeño pueblo de España combina casas coloridas con los mejores mariscos del Cantábrico en un puerto pesquero de película

Este pueblo tiene mucha tradición en España.

Caminar por las calles empinadas de este pueblo asturiano es como adentrarse en una postal perfecta. Las casas de colores brillantes se asoman al puerto con curiosidad, mientras el aroma del mar llega hasta cada rincón. Aquí, en Cudillero, los 5.000 habitantes saben que viven en un lugar especial, donde la tradición pesquera se convierte en arte culinario cada día.

España tiene muchos destinos costeros impresionantes, pero pocos logran combinar tanta belleza visual con una propuesta gastronómica tan auténtica. El puerto pesquero funciona como el corazón del pueblo, donde las embarcaciones traen diariamente los mejores productos del Cantábrico. Langostinos, zamburiñas, lubina y pulpo llegan frescos a las cocinas locales, donde manos expertas los transforman en platos memorables.

Los mejores restaurantes del pueblo

Este pueblo ofrece mucho a los visitantes que lo visitan buscando tranquilidad.

Los restaurantes de Cudillero funcionan prácticamente como extensiones del mar. Casa Julio, ubicado en la Plaza de la Marina, presenta una carta donde cada plato cuenta una historia marítima. Sus zamburiñas, mejillones al vapor y tataki de atún reflejan la calidad de los productos que llegan directamente desde las embarcaciones locales.

La ensaladilla rusa con tartar de atún rojo demuestra cómo la tradición española se reinventa sin perder su esencia. La Sidrería El Remo mantiene esa línea de respeto hacia los productos del mar. Su pixín entero a la plancha y la parrillada de pescado son testimonios vivos de una cocina que entiende que lo mejor está en no complicar lo que ya es perfecto.

Casa Mari completa este panorama gastronómico con su terraza frente al puerto, donde el cachopo asturiano comparte protagonismo con los mariscos frescos. Su famoso Tablón de cachopos incluye cinco variedades diferentes, convirtiendo la degustación en un viaje por los sabores más representativos de Asturias.

Los buchos de merluza y el curadillo asturiano que sirve El Remo constituyen enlaces directos con la historia marítima del lugar. Cada preparación lleva décadas de perfeccionamiento, transmitida entre generaciones que entienden el mar como fuente de vida y sustento.

Un pueblo que vive del mar

Cudillero funciona como un ejemplo perfecto de cómo un pueblo pesquero mantiene su identidad sin renunciar a ofrecer experiencias únicas a sus visitantes. Las casas coloridas que rodean el puerto representan generaciones de familias que han vivido del mar.

La playa cercana al puerto permite a los comensales combinar la experiencia gastronómica con paseos tranquilos junto al Cantábrico. Las gaviotas sobrevuelan las terrazas donde turistas y locales comparten mesa, creando un ambiente único donde la hospitalidad asturiana se mezcla con la frescura marina.

