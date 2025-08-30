Decile adiós al dolor de rodillas y articulaciones gracias al zapallo

Muchas personas recurren a los analgésicos para poder calmar los dolores en las rodillas o en las articulaciones. Sin embargo, algunas frutas y verduras pueden calmar estas molestias de una manera más natural.
Por ejemplo, el zapallo o calabaza (especialmente sus semillas) pueden calmar los dolores de rodillas y articulaciones en poco tiempo. A continuación te explicamos cómo lograrlo.
Ingredientes
La preparación es muy sencilla: solo tienes que comenzar licuando todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, coloca la mezcla en la heladera.
En cuanto a su moo de uso, solo tienes que beber una cucharada de este jarabe por las mañanas y en ayunas. Luego podrás consumir tu desayuno como de costumbre, y si lo deseas, puedes repetir una cucharada con el almuerzo o la cena.
Se recomienda consumir esta preparación durante 15 días seguidos para poder eliminar las dolencias en las articulaciones.
Según el sitio web Healthline, las semillas de zapallo ofrecen diversos beneficios para la salud, como por ejemplo: