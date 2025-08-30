Decile adiós al dolor de rodillas y articulaciones gracias al zapallo

Tres cucharadas de pasas de uva

40 gramos de semillas de calabaza

Dos cucharadas de gelatina sin sabor

Cuatro cucharadas de semillas de sésamo

200 gramos de miel

Ocho cucharadas de semillas de linaza

Semillas zapallo Las semillas de zapallo pueden calmar los dolores de rodilla y articulaciones.

La preparación es muy sencilla: solo tienes que comenzar licuando todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, coloca la mezcla en la heladera.

En cuanto a su moo de uso, solo tienes que beber una cucharada de este jarabe por las mañanas y en ayunas. Luego podrás consumir tu desayuno como de costumbre, y si lo deseas, puedes repetir una cucharada con el almuerzo o la cena.

Se recomienda consumir esta preparación durante 15 días seguidos para poder eliminar las dolencias en las articulaciones.

¿Qué beneficios brindan las semillas se zapallo?

Según el sitio web Healthline, las semillas de zapallo ofrecen diversos beneficios para la salud, como por ejemplo: