Decile adiós al dolor de rodillas y articulaciones gracias al zapallo

El zapallo es una de las verduras que más beneficios le brindan a la salud, como por ejemplo reducir los dolores de articulaciones

Paula Alonso
Reduce el dolor de rodillas gracias a esta verdura deliciosa

Muchas personas recurren a los analgésicos para poder calmar los dolores en las rodillas o en las articulaciones. Sin embargo, algunas frutas y verduras pueden calmar estas molestias de una manera más natural.

Por ejemplo, el zapallo o calabaza (especialmente sus semillas) pueden calmar los dolores de rodillas y articulaciones en poco tiempo. A continuación te explicamos cómo lograrlo.

¿Cómo usar las semillas de zapallo para calmar los dolores de rodillas y articulaciones?

Ingredientes

  • Tres cucharadas de pasas de uva
  • 40 gramos de semillas de calabaza
  • Dos cucharadas de gelatina sin sabor
  • Cuatro cucharadas de semillas de sésamo
  • 200 gramos de miel
  • Ocho cucharadas de semillas de linaza
Semillas zapallo
Las semillas de zapallo pueden calmar los dolores de rodilla y articulaciones.

La preparación es muy sencilla: solo tienes que comenzar licuando todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. A continuación, coloca la mezcla en la heladera.

En cuanto a su moo de uso, solo tienes que beber una cucharada de este jarabe por las mañanas y en ayunas. Luego podrás consumir tu desayuno como de costumbre, y si lo deseas, puedes repetir una cucharada con el almuerzo o la cena.

Se recomienda consumir esta preparación durante 15 días seguidos para poder eliminar las dolencias en las articulaciones.

¿Qué beneficios brindan las semillas se zapallo?

Según el sitio web Healthline, las semillas de zapallo ofrecen diversos beneficios para la salud, como por ejemplo:

  • Fortalecer la salud ósea gracias a su alto nivel de zinc.
  • Aportar fósforo, potasio, hierro y magnesio.
  • Reducir el colesterol.
  • Son ricas en Omega 3.
  • Ayudan a la producción de serotonina, por lo que dan energía.
  • Favorecen la relajación y el bienestar.
  • Ayudan a bajar de peso, ya que son ricas en fibra y brindan una sensación de saciedad.
  • Aumentan la masa muscular, por que son una excelente fuente de proteínas.
  • Mejoran la salud de la próstata y de la tiroides.

