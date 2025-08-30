Liceo se quedó en las puertas de la gloria en el Torneo del Interior B, pero aún puede ascender

El conjunto de la Carrodilla no pudo coronar lo que fue una gran campaña, pero todavía tiene una posibilidad concreta de ascender o mejor dicho de conseguir una plaza más para la región en el Torneo del Interior A 2026.

Esto se debe a que los cuatro semifinalistas del TDI B jugarán la reválida contra los cuatro equipos que este sábado perdieron y quedaron en los últimos puestos del TDI A.

Las reválidas por un lugar en el Torneo del Interior A 2026

El próximo sábado 20 de septiembre se llevarán a cabo las reválidas por las cuatro plazas en el Torneo del Interior A, siempre aclarando que las plazas no corresponden a los clubes sino a las regiones y se adjudican según las posiciones del regional.

Las reválidas 2026 serán Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán; CRAI vs. Universitario de Córdoba, Santa Fe RC vs. Liceo y Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby

Los equipos provenientes del TDI A serán locales.