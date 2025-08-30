Inicio Ovación Fútbol Liceo Rugby Club
Liceo se quedó en las puertas de la gloria en el Torneo del Interior B, pero aún puede ascender

Liceo cayó ante Tucumán RC como visitante, en la final del Torneo del Interior B que organiza la UAR y en el que aún los Clavos pueden ascender a la máxima categoría.

Por UNO
Liceo no pudo con Tucumán RC.

Liceo cayó por 42 a 29 ante Tucumán RC como visitante, en la final del Torneo del Interior B que organiza la UAR y en el que aún los Clavos pueden ascender a la máxima categoría.

En Yerba Buena, los verdinegros fueron superiores y aguantaron la levantada final de Liceo que no pudo alcanzar el título ante una numerosa parcialidad que viajó desde Mendoza.

Liceo tendrá una chance de ascender en el Torneo del Interior.

La de Tucumán RC es la quinta consagración de un equipo tucumano en el Torneo del Interior B ya que Tucumán Lawn Tennis lo obtuvo en 2004 y Huirapuca lo hizo en 2009, 2012 y 2016.

El conjunto de la Carrodilla no pudo coronar lo que fue una gran campaña, pero todavía tiene una posibilidad concreta de ascender o mejor dicho de conseguir una plaza más para la región en el Torneo del Interior A 2026.

Esto se debe a que los cuatro semifinalistas del TDI B jugarán la reválida contra los cuatro equipos que este sábado perdieron y quedaron en los últimos puestos del TDI A.

Las reválidas por un lugar en el Torneo del Interior A 2026

El próximo sábado 20 de septiembre se llevarán a cabo las reválidas por las cuatro plazas en el Torneo del Interior A, siempre aclarando que las plazas no corresponden a los clubes sino a las regiones y se adjudican según las posiciones del regional.

Las reválidas 2026 serán Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán; CRAI vs. Universitario de Córdoba, Santa Fe RC vs. Liceo y Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby

Los equipos provenientes del TDI A serán locales.

