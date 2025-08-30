Alfredo Berti, feliz con el triunfo de Independiente Rivadavia: "El equipo tiene mucho carácter"

Embed - INDEPENDIENTE RIVADAVIA LO GANÓ con UNO MENOS | #IndependienteRivadavia 2-1 #Argentinos | Resumen

Berti dirigió a Argentinos Juniors y enfrentarlo fue especial para él: "Tengo mucha gente amiga, dirigentes amigo y siempre jugar contra Argentinos es difícil porque es una cantera inagotable de buenos futbolistas y siempre tienen muchos futbolistas buenos, zurdos y habilidosos, pero creo que el equipo estuvo bien, los hicimos jugar incómodos y creo que el triunfo fue el premio a todo el esfuerzo que hicieron los futbolistas"

"Veremos la necesidad del equipo y los rivales que enfrentamos. Lo importante que tanto con línea de 4 o línea de 3, los futbolistas dan respuestas y tenemos funcionamiento con las dos" (Berti sobre la línea de 3).

Embed - Alfredo Berti tras el triunfo de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors

Berti resaltó la actitud de Independiente Rivadavia

"Creo que hubo compromiso de todo el equipo y se vio reflejado. Se vio un equipo con mucha personalidad, con mucho carácter. Haber ganado nos da la tranquilidad para seguir trabajando", dijo muy conforme el entrenador de los azules.

Respecto del público y un triunfo conseguido "a lo Lepra", fus contundente: "Acá ganamos siempre de esta manera. Los partidos no son fáciles, nadie te regala nada y hay que ir, como digo siempre, todos juntos. La gente con los futbolistas, esa fusión que se vio de vuelta hoy es fundamental para todo lo que viene. Fue un partido de mucha entrega, contra un rival de categoría y creo que en todo momento el equipo dio la talla"