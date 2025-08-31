Inicio Ovación Boxeo Canelo Álvarez
Bronca en México porque la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford irá sólo por Netflix

La afición mexicana está indignada por la trasmisión de la pelea de Título Mundial entre Canelo Álvarez y Crawford, que no irá por Televisa ni TV Azteca

Raúl Adriazola
La pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por el Título Mundial unificado supermediano y generó controversias en México por la televisación.

áA pesar del anuncio de que la pelea entre Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford sería televisada por la plataforma streaming Netflix, la afición al boxeo de México guardaba la esperanza de que alguna de sus cadenas tradicionales la pasara, pero esto no será así.

La pelea por el Título Mundial indiscutido de peso supermediano entre el tapatío Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford no se transmitirá por televisión abierta en México, como ha sido tradicional en años anteriores.

El combate se disputará el sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas, Nevada, y será transmitido exclusivamente por la plataforma Netflix, por un acuerdo preexistente firmado por Canelo con el jeque árabe Turki Al-Alshikh.

En TV Azteca, que tenía un convenio con el Canelo, no podrán pasar el pleito ni siquiera en diferido, y los interesados deberán apelar al sistema PPV (Pay Per View -Pagar Por Ver) con la empresa de entretenimiento con sede en California, Estados Unidos.

Netflix tendrá un gran equipo periodístico para la pelea

La empresa Netflix armó para este evento inédito al relator Jon Anik, especializado en la UFC (Artes marciales Mixtas); junto a Max Kellerman y Andre Ward (ex boxeador) como analistas. Michael Buffer presentará la cartelera principal, mientras que Joe Martínez cubrirá las preliminares. En la mesa: Mario López, Antonio Tarver, Mark Kriegel y Mike Coppinger. Jim Gray y Heidi Androl reportan desde el ringside, con Skipper Kelp llevando las tarjetas en forma no oficial.

Para la transmisión a Latinoamérica de esta pelea, la más destacada del año, estará Carlos Aguilar, el Zar del Boxeo, en los relatos. Lo acompañarán Claudia Trejos como presentadora, Abner Mares, Ernesto Amador y Raúl Márquez como analistas, y Lindsay Casinelli como periodista en campo.

Saúl Canelo Álvarez expondrá su Título Mundial unificado de peso supermediano, ya que es poseedor de las fajas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF), Organización (OMB/WBO), Consejo (CMB/WBC) y de la Asociación (AMB/WBA) -supercampeón- aunque esta última no estará en juego. Terence Crawford es campeón indiscutido de la categoría welter y titular interino superwelter OMB, por lo que saltará dos divisiones para este compromiso estelar.

