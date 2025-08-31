Bronca en México porque la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford irá sólo por Netflix

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/netflix/status/1960693081478512834&partner=&hide_thread=false Watch the impossible become the inevitable in this once-in-a-lifetime fight.



CANELO vs. CRAWFORD

LIVE only on Netflix

Saturday, September 13

9 PM ET | 6 PM PT #CaneloCrawford pic.twitter.com/aAnPHaQwii — Netflix (@netflix) August 27, 2025

En TV Azteca, que tenía un convenio con el Canelo, no podrán pasar el pleito ni siquiera en diferido, y los interesados deberán apelar al sistema PPV (Pay Per View -Pagar Por Ver) con la empresa de entretenimiento con sede en California, Estados Unidos.

Netflix tendrá un gran equipo periodístico para la pelea

La empresa Netflix armó para este evento inédito al relator Jon Anik, especializado en la UFC (Artes marciales Mixtas); junto a Max Kellerman y Andre Ward (ex boxeador) como analistas. Michael Buffer presentará la cartelera principal, mientras que Joe Martínez cubrirá las preliminares. En la mesa: Mario López, Antonio Tarver, Mark Kriegel y Mike Coppinger. Jim Gray y Heidi Androl reportan desde el ringside, con Skipper Kelp llevando las tarjetas en forma no oficial.

Para la transmisión a Latinoamérica de esta pelea, la más destacada del año, estará Carlos Aguilar, el Zar del Boxeo, en los relatos. Lo acompañarán Claudia Trejos como presentadora, Abner Mares, Ernesto Amador y Raúl Márquez como analistas, y Lindsay Casinelli como periodista en campo.

Saúl Canelo Álvarez expondrá su Título Mundial unificado de peso supermediano, ya que es poseedor de las fajas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF), Organización (OMB/WBO), Consejo (CMB/WBC) y de la Asociación (AMB/WBA) -supercampeón- aunque esta última no estará en juego. Terence Crawford es campeón indiscutido de la categoría welter y titular interino superwelter OMB, por lo que saltará dos divisiones para este compromiso estelar.