Otra vez la similitud en escena: hoy ya no pinta su rostro de azul y rojo del otro lado de la tela, sino el de las rivales que le ven el número en la espalda mientras deleita con sus pinceladas en alguna carpeta del país.

hockey (3) Con 17 años, juega en Los Tordos, en el Mayor de Mendoza y está en proceso con Leoncitas. Top.

Todo le pasa a mil revoluciones por minuto: dejó la tribuna y el aliento para ser protagonista desde adentro: "Sinceramente, hay muchas cosas que no me esperaba que pasaran tan rápido. Si bien estaba en un proceso sub 19 nacional, me sorprendió esta convocatoria tan pronto a Las Leoncitas. De todas maneras, disfruto cada proceso y cada paso", dice sumergida en humildad.

Lu habla con la naturalidad de lo cotidiano. Como si todo fuese fácil, mientras tacha sueños en cadena: ganarse un lugar en un grosso como Los Tordos, jugar en el Mayor de Mendoza, vestir la camiseta nacional: "Aspiro a disfrutar este proceso al que fui citada y sacarle todo el provecho", sueña en voz alta.

Tras la huella de Pity D'elia y Maca Rodríguez y luego de la presencia de Delfina Thomé, Peralta asoma como esperanza mendocina para marcar huella como Leona. Mientras tanto, disfruta y se divierte, como cuando arrancó y todavía soñaba pintada de azul y rojo. El futuro ya llegó.

"Siento un orgullo enorme" - Carito Aramani, emblema de Los Tordos

"Lu es una jugadora tocada con la varita. Con una técnica increíble y una potencia física excelente. Tiene el arco entre ceja y ceja, siempre va para adelante y cuando la pierde hace todo para recuperar la bocha. No todo es innato, se entrena aparte del club para mejorar dia a dia. Como jugadora del club siento un orgullo enorme por como nos representa no solo con nuestra camiseta sino a nivel provincial, nacional e internacional".

"Se merece todo lo que le está pasando" - Franco Médici, DT de Los Tordos

"Ha tenido un gran crecimiento y muchos cambios en el año. Siendo primer año de quinta empezó a jugar en Primera y en el Seleccionado Mayor, haciendo diferencia en ambos. Es muy caradura, en el buen sentido. No importa quién esté adelante, sea Leona o ex Leona. No le tiembla el pulso y las enfrenta como si fuesen rivales de su división. Se merece todo lo bueno que le está pasando, no solo por lo que es como jugadora, sino por lo que es como persona".