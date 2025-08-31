Inicio Ovación Fútbol River
Se hizo el cierre de listas

Elecciones de River: cuándo se realizan y cuáles son los candidatos

Está cerca la fecha para que se realicen las elecciones de River. Se hizo el cierre de listas para buscar el sucesor de Jorge Brito

Por UNO
River tendrá sus elecciones

River tendrá sus elecciones, donde se elegirá al sucesor de Jorge Brito.

Está cerca la fecha para que conozca al sucesor del presidente de River Jorge Brito. Se hizo el cierre de listas para las elecciones millonarias, que serán el próximo 1 de noviembre.

Hay cinco candidatos, que competirán por la presidencia del club, entre ellos Stefano Di Carlo, representante de la lista oficialista.

stefano-di-carlo
Stefano Di Carlo es el candidato oficialista de River.

El actual Secretario General del club, Stefano Di Carlo, presentó además a quienes lo acompañarán en su agrupación, que buscará en las urnas continuar al frente de la institución.

El resto de los candidatos también formalizó su presentación ante la Junta Electoral, que fue presidida por Ignacio Villarroel. En los próximos días River podría realizar observaciones si detecta irregularidades en las nóminas, y en cinco días más se confirmarán oficialmente todas las candidaturas.

Jorge Brito - Presidente de River
Se terminar&aacute; pronto el mandato de Jorge Brito en River.

Se terminará pronto el mandato de Jorge Brito en River.

Las listas tendrán un plazo de cinco días adicionales para realizar correcciones para que en diez días queden definidas todas las postulaciones.

Cuándo serán los comicios de River

Los socios riverplatenses elegirán al sucesir de Brito el sábado 1 de noviembre, desde las 10 hasta las 20, y podrán impugnar su voto si fuera necesario. Para esta elección se implementará el voto electrónico.

Podrán votar los socios mayores de 16 años que cuenten con al menos tres años de antigüedad hasta el 31 de agosto de 2025, es decir, aquellos que se asociaron hasta el 31 de agosto de 2022.

Las 5 listas para las elecciones de River:

Frente Filosofía River

  • Presidente: Stefano Di Carlo
  • Vice1°: Andrés Ballotta
  • Vice2°: Ignacio Villarroel
  • Vice3°: Mariano Taratuty
  • Primer Vocal: Clara D’Onofrio

Frente Lunati 2025

  • Presidente: Pablo Lunati
  • Vice1°: Santiago Roca
  • Vice2°: Claudio Baumgarten
  • Vice3ª: Bianca Lauría
  • Primer Vocal: Pablo Lunati

Frente River campeón Deportivo y Social

  • Presidente: Daniel Kiper
  • Vice1°: Claudio Piñeiro
  • Vice2ª: Lucila Lancioni
  • Vice3ª: Érika Bedners
  • Primer Vocal: Daniel Kiper

Frente River Primero

  • Presidente: Luis Belli
  • Vice1°: Hernán Riso
  • Vice2ª: Noelia Florentín
  • Vice3°: Sebastián Gasibe
  • Primer Vocal: Antonio Caselli

Frente River Somos Todos

  • Presidente: Carlos Trillo
  • Vice1°: Pedro Tibaudin
  • Vice2ª: Alejandra Sabatino
  • Vice3°: Daniel Zononi
  • Primer Vocal: Carlos Trillo

