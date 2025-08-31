Elecciones de River: cuándo se realizan y cuáles son los candidatos

Está cerca la fecha para que conozca al sucesor del presidente de River Jorge Brito. Se hizo el cierre de listas para las elecciones millonarias, que serán el próximo 1 de noviembre.
Está cerca la fecha para que conozca al sucesor del presidente de River Jorge Brito. Se hizo el cierre de listas para las elecciones millonarias, que serán el próximo 1 de noviembre.
Hay cinco candidatos, que competirán por la presidencia del club, entre ellos Stefano Di Carlo, representante de la lista oficialista.
El actual Secretario General del club, Stefano Di Carlo, presentó además a quienes lo acompañarán en su agrupación, que buscará en las urnas continuar al frente de la institución.
El resto de los candidatos también formalizó su presentación ante la Junta Electoral, que fue presidida por Ignacio Villarroel. En los próximos días River podría realizar observaciones si detecta irregularidades en las nóminas, y en cinco días más se confirmarán oficialmente todas las candidaturas.
Las listas tendrán un plazo de cinco días adicionales para realizar correcciones para que en diez días queden definidas todas las postulaciones.
Los socios riverplatenses elegirán al sucesir de Brito el sábado 1 de noviembre, desde las 10 hasta las 20, y podrán impugnar su voto si fuera necesario. Para esta elección se implementará el voto electrónico.
Podrán votar los socios mayores de 16 años que cuenten con al menos tres años de antigüedad hasta el 31 de agosto de 2025, es decir, aquellos que se asociaron hasta el 31 de agosto de 2022.
Frente Filosofía River
Frente Lunati 2025
Frente River campeón Deportivo y Social
Frente River Primero
Frente River Somos Todos