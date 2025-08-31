Elecciones de River: cuándo se realizan y cuáles son los candidatos

El resto de los candidatos también formalizó su presentación ante la Junta Electoral, que fue presidida por Ignacio Villarroel. En los próximos días River podría realizar observaciones si detecta irregularidades en las nóminas, y en cinco días más se confirmarán oficialmente todas las candidaturas.

Jorge Brito - Presidente de River Se terminará pronto el mandato de Jorge Brito en River.

Las listas tendrán un plazo de cinco días adicionales para realizar correcciones para que en diez días queden definidas todas las postulaciones.

Cuándo serán los comicios de River

Los socios riverplatenses elegirán al sucesir de Brito el sábado 1 de noviembre, desde las 10 hasta las 20, y podrán impugnar su voto si fuera necesario. Para esta elección se implementará el voto electrónico.

Podrán votar los socios mayores de 16 años que cuenten con al menos tres años de antigüedad hasta el 31 de agosto de 2025, es decir, aquellos que se asociaron hasta el 31 de agosto de 2022.

Las 5 listas para las elecciones de River:

Frente Filosofía River

Presidente: Stefano Di Carlo

Vice1°: Andrés Ballotta

Vice2°: Ignacio Villarroel

Vice3°: Mariano Taratuty

Primer Vocal: Clara D’Onofrio

Frente Lunati 2025

Presidente: Pablo Lunati

Vice1°: Santiago Roca

Vice2°: Claudio Baumgarten

Vice3ª: Bianca Lauría

Primer Vocal: Pablo Lunati

Frente River campeón Deportivo y Social

Presidente: Daniel Kiper

Vice1°: Claudio Piñeiro

Vice2ª: Lucila Lancioni

Vice3ª: Érika Bedners

Primer Vocal: Daniel Kiper

Frente River Primero

Presidente: Luis Belli

Vice1°: Hernán Riso

Vice2ª: Noelia Florentín

Vice3°: Sebastián Gasibe

Primer Vocal: Antonio Caselli

Frente River Somos Todos