Quién es Stefano Di Carlo, el candidato oficialista de River para suceder a Jorge Brito

Además, el candidato declaró: “Hay que profundizar con este nuevo piso. Cuando hacés transformaciones como las que hicimos, hay momentos de transición. Entra a competir las prioridades: lo que hay que tener ahora es armonía y equilibrio en las cuentas del club y, buscar la Copa Libertadores”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1960011074607992950&partner=&hide_thread=false "EL LIDERAZGO Y EL CEO DEL FÚTBOL ES MARCELO GALLARDO"



Stefano Di Carlo, candidato a presidente de River, sobre el liderazgo del entrenador#PelotaParada pic.twitter.com/H4C1yF3lZt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 25, 2025

“Cuando agrandamos la economía del club lo que uno debe entender es que, con más recursos, tenés mejores jugadores. Lo único que necesitamos es tiempo y los socios decidirán si nos dan ese tiempo para alcanzar los objetivos” añadió.

Stefano Di Carlo, el candidato oficialista en River

Di Carlo, de 36 años, fue vicepresidente de River en el período 2018-2021 y es nieto de Osvaldo Di Carlo, presidente de River en 1989, y bisnieto de Ángel Di Carlo, dirigente vinculado a la construcción del estadio Monumental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1960008972041163230&partner=&hide_thread=false "QUEREMOS EXPORTAR A RIVER COMO UNA MARCA ARGENTINA AL MUNDO"



Stefano Di Carlo, candidato a presidente de River, en exclusiva con #PelotaParada pic.twitter.com/3Bl4P0fb6I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 25, 2025

El joven dirigente está en la política interna del club desde 2013 y en lo laboral es uno de los fundadores y actual presidente del Grupo IDIX, un conjunto de empresas vinculadas a los sectores tecnológico y comunicacional.

"No hay barra gracias a la tecnología que él (Di Carlo) nos puso. Y a los bombos y la barra los queremos mucho, pero no queremos que venga un delincuente atrás de un bombo, el socio con un bombo si" (Rodolfo D'Onofrio)

Di Carlo y la ampliación del Monumental

Por último, Di Carlo se refirió a su idea de ampliar el estadio Monumental: “Vamos a presentar un plan que tendrá que ver con seguir mejorando el estadio, darle tecnología, capacidad y modernización. El punto más profundo de vinculación que tiene River con la gente es ver al equipo. Si se generan más ubicaciones, democratizamos River. Hemos engendrado un estadio dentro del estadio. Hoy River lidera en todo en ese aspecto”.

“Todos los días pensamos en ampliar. La prioridad es darle volumen, la fuerza y la grandeza de River se explica por la gente y el socio. Tenemos mucha conciencia es que es un aspecto central en lo que viene” concluyó.