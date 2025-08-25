Inicio Ovación Fútbol River Plate
Protagonistas

Quién es Stefano Di Carlo, el candidato oficialista de River para suceder a Jorge Brito

El secretario general de River, Stefano Di Carlo, oficializó este lunes su candidatura a presidente del club “millonario”.

Por UNO
Brito y DOnofrio con Di Carlo.

Brito y D'Onofrio con Di Carlo.

El secretario general de River, Stefano Di Carlo, oficializó este lunes su candidatura a presidente del club “millonario” en un acto en el Salón Pampa del Hotel Sheraton.

En el hotel porteño, el dirigente riverplatense presentó su candidatura presidencial junto a quienes serían sus vicepresidentes en caso de ganar: Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty. Además, estuvieron presentes el actual presidente Jorge Brito y su antecesor Rodolfo D'Onofrio.

river di carlo
Rodolfo D'Onofrio, Hugo Santilli y Jorge Brito junto a Stefano Di Carlo, candidato a presidente de River.

Rodolfo D'Onofrio, Hugo Santilli y Jorge Brito junto a Stefano Di Carlo, candidato a presidente de River.

“Esto es la continuidad de un proceso que tiene credenciales, sus antecedentes. Doce años de administración, D'Onofrio primero, después Brito y los títulos, la gran obra de infraestructura. River en otra escala en el tamaño de su economía, con un nuevo piso. Le proponemos al socio seguir con estos términos deportivos, seguir desarrollando este club social y cultural”, declaró Di Carlo.

Además, el candidato declaró: “Hay que profundizar con este nuevo piso. Cuando hacés transformaciones como las que hicimos, hay momentos de transición. Entra a competir las prioridades: lo que hay que tener ahora es armonía y equilibrio en las cuentas del club y, buscar la Copa Libertadores”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1960011074607992950&partner=&hide_thread=false

“Cuando agrandamos la economía del club lo que uno debe entender es que, con más recursos, tenés mejores jugadores. Lo único que necesitamos es tiempo y los socios decidirán si nos dan ese tiempo para alcanzar los objetivos” añadió.

Stefano Di Carlo, el candidato oficialista en River

Di Carlo, de 36 años, fue vicepresidente de River en el período 2018-2021 y es nieto de Osvaldo Di Carlo, presidente de River en 1989, y bisnieto de Ángel Di Carlo, dirigente vinculado a la construcción del estadio Monumental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1960008972041163230&partner=&hide_thread=false

El joven dirigente está en la política interna del club desde 2013 y en lo laboral es uno de los fundadores y actual presidente del Grupo IDIX, un conjunto de empresas vinculadas a los sectores tecnológico y comunicacional.

"No hay barra gracias a la tecnología que él (Di Carlo) nos puso. Y a los bombos y la barra los queremos mucho, pero no queremos que venga un delincuente atrás de un bombo, el socio con un bombo si" (Rodolfo D'Onofrio) "No hay barra gracias a la tecnología que él (Di Carlo) nos puso. Y a los bombos y la barra los queremos mucho, pero no queremos que venga un delincuente atrás de un bombo, el socio con un bombo si" (Rodolfo D'Onofrio)

Di Carlo y la ampliación del Monumental

Por último, Di Carlo se refirió a su idea de ampliar el estadio Monumental: “Vamos a presentar un plan que tendrá que ver con seguir mejorando el estadio, darle tecnología, capacidad y modernización. El punto más profundo de vinculación que tiene River con la gente es ver al equipo. Si se generan más ubicaciones, democratizamos River. Hemos engendrado un estadio dentro del estadio. Hoy River lidera en todo en ese aspecto”.

“Todos los días pensamos en ampliar. La prioridad es darle volumen, la fuerza y la grandeza de River se explica por la gente y el socio. Tenemos mucha conciencia es que es un aspecto central en lo que viene” concluyó.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas