US Open 2025: cómo les fue a los argentinos en la primera ronda del cuadro principal

Francisco Cerúndolo y Solana Sierra serán este martes los últimos argentinos en debutar en el cuadro principal del US Open 2025.

Francisco Cerúndolo y Solana Sierra serán este martes los últimos argentinos en debutar en el cuadro principal del US Open 2025, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Fran Cerúndolo, preclasificado número 19, jugará en el mediodía argentino con el ascendente italiano Matteo Arnaldi y Sierra, única representante del país en el cuadro femenino, se medirá desde las 17 con la rumana Sorana Cirstea.

El domingo, en la jornada inaugural, Tomás Etcheverry le ganó a Camilo Ugo por 6-3, 6-2 y 6-0 y Mariano Navone quedó eliminado ante el local Marcos Girón por 6-0, 7-5, 5-6, 5-7 y 6-4.

Etcheverry jugará el miércoles en segunda ronda con el checo Jiri Lehecka, favorito número 20 y vencedor del croata Borna Coric por 3-6, 6-4, 7-6 y 6-1.

Francisco Comesaña pasó a segunda ronda en el US Open

Francisco Comesaña ratificó su buen momento y se convirtió en el segundo argentino en avanzar a la segunda ronda del US Open 2025 venciendo al local Alex Michelsen, favorito número 28, por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

Previamente, Sebastián Báez cayó ante el sudafricano Lloyd Harris por 6-3, 7-5 y 6-4 y Federico Gómez, surgido de la qualy, perdió tras gran partido ante el 5to favorito Jack Draper de Gran Bretaña por 6-4, 7-5, 6-7 y 6-2.

