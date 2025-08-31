A qué hora juega River vs. San Martín de San Juan por la 7ma fecha del Torneo Clausura

River no jugó bien y, nuevamente como contra Libertad de Paraguay en Copa Libertadores, el arquero Franco Armani volvió a salvarlo del papelón.

Con relación al partido ante Unión, el director técnico solo mantendría como titulares a Armani y el defensor Lautaro Rivero. A estos dos se le pueden sumar Lucas Martínez Quarta y el colombiano Kevin Castaño que pelean un lugar con el chileno Paulo Diaz y Juan Cruz Meza, respectivamente.

convocados-river

Mientras que el equipo dirigido por Leandro Romagnoli viene de ganarle 1-0 a Gimnasia La Plata, el pasado sábado en condición de local, por la sexta fecha del Torneo Clausura. Si bien el Verdinegro se encuentra dentro de los puestos de playoffs con ocho puntos, está enfocado en la tabla anual y la de promedios, donde se encuentran últimos en ambas.

El entrenador ex San Lorenzo repetiría el mismo equipo que le ganó al Lobo con el gol de Marco Iacobellis.

Las probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Matías Galarza, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Caseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Pablo García, Nicolás Watson, Marco Iacobellis, Sebastián González, Santiago Salle; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Delfino.

Horario: 19.15 TV: TNT Sports