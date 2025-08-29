Fue colgado en un club brasileño, se burló de River y sueña con jugar en Boca

La imagen (tiene el pulgar para arriba) da a entender nuevo guiño para el titular xeneize, Juan Román Riquelme, en medio de sus problemas para encontrar club.

deyverson-boca Deyverson quiere jugar en Boca.

No es la primera vez que Deyverson muestra su fanatismo por Boca. En noviembre de 2024, cuando aún jugaba en Atlético Mineiro, recibió la camiseta N°10 firmada por Edinson Cavani.

Un año antes, había agradecido públicamente el obsequio de la casaca alternativa amarilla con su nombre y dorsal. En entrevistas previas, Deyverson expresó su deseo de jugar en la Bombonera y compartió su admiración por figuras como Maradona, Tevez, Cavani y el propio Riquelme.

Deyverson se burló de River

El vínculo emocional entre Deyverson y Boca se consolidó tras su actuación en la Libertadores 2024, cuando marcó un doblete ante River en el Monumental y protagonizó gestos provocadores que lo convirtieron en figura para la parcialidad azul y oro.

El exjugador de Cuiabá y Palmeiras, de 34 años, debe definir su próximo destino ya que Fortaleza lo marginó del plantel tras la caída ante Vélez. Boca no tiene en carpeta la incorporación de un delantero en este mercado debido a que Miguel Ángel Russo, actual entrenador del equipo, no contempla refuerzos en esa posición.