La astrología nos revela que cada movimiento lunar abre un portal energético que toca de manera diferente a los signos, y la entrada de la Luna en Escorpio marca un tiempo donde la intensidad emocional se convierte en motor de transformación. Esta fase despierta instintos profundos, secretos guardados y pasiones que estaban dormidas, impulsando a quienes se conecten con su vibración a ver la vida con una mirada renovada.
Astrología: los 5 signos que brillarán con la entrada de la Luna en Escorpio
La astrología muestra que la Luna en Escorpio abre un ciclo de intensidad y renovación que ilumina a los signos más compatibles con su energía