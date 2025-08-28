Venus en Leo: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco

En el lenguaje de la astrología, la llegada de Venus en Leo representa un estallido de magnetismo, pasión y deseo de expresión auténtica en las relaciones de los signos del zodiaco. Este evento no solo favorece al amor, sino también a la autoestima y la capacidad de mostrarse con brillo ante los demás, generando un clima ideal para cultivar vínculos más cálidos y sinceros. Según las predicciones, los signos que sepan abrirse a esta vibración encontrarán oportunidades de conexión y reconocimiento, tanto en lo afectivo como en lo social.