El partido Gutiérrez Sport Club vs Otamendi fue suspendido nuevamente por las malas condiciones climáticas

Hubo 100 personas asistidas, árboles caídos y viviendas anegadas este sábado en Mendoza, como consecuencia de la tormenta de Santa Rosa. Y este domingo la lluvia continuó por lo que el encuentro debió suspenderse de nuevo.

El Celeste, que ya descendió, se ubica último sin puntos y perdió los seis partidos que disputó en la Fase Reválida del Torneo Federal A. Lleva nueve derrotas seguidas en el Federal A. De los 22 partidos que disputó en la temporada perdió 18, ganó solo dos y empató dos.

El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello viene de perder de visitante 2 a 1 ante Estudiantes de San Luis y afrontará estos últimos tres partidos con muchos juveniles.

Gutiérrez Sport Club y Otamendi no pudieron jugar

El cordobés Matías Billone Carpio, el juez del partido, le dijo a Diario UNO este sábado: "El partido está suspendido, está a la vista, que por cuestiones climáticas imposibilita que el el terreno de juego se desarrolle el encuentro".