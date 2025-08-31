Inicio Ovación Fútbol Gutiérrez Sport Club
Federal A

El partido Gutiérrez Sport Club vs Otamendi fue suspendido nuevamente por las malas condiciones climáticas

El partido entre Gutiérrez Sport Club y Círculo Deportivo Otamendi, por la 7ma fecha de la Fase Reválida del Torneo Federal A, debía jugarse este domingo, pero fue suspendido nuevamente

Por UNO
No están dadas las condiciones para que el partido entre Gutiérrez Sport Club y Otamendi jueguen.

Foto: Gutiérrez Sport Club

El partido entre Gutiérrez Sport Club y Círculo Deportivo Otamendi, por la 7ma fecha por la Zona 1 de la Fase Reválida del Torneo Federal A, debía jugarse este domingo a las 11, pero fue suspendido nuevamente por las malas condiciones. El cotejo en un principio debía disputarse este sábado, pero fue reprogramado por la misma razón.

Finalmente, fue confirmado que el cotejo entre el Cele y el elenco de Buenos Aires tendrá lugar este lunes a las 16 a puertas cerradas en la cancha de FADEP.

Este sábado debían medirse Gutiérrez Sport Club y Círculo Deportivo Otamendi en el estadio celeste desde las 15.30. El encuentro estaba programado a puertas cerradas por la imposibilidad de poder pagar el operativo de seguridad. Cerca de las 14 el árbitro decidió la suspensión cuando habían arribado ambas delegaciones a la cancha.

Hubo 100 personas asistidas, árboles caídos y viviendas anegadas este sábado en Mendoza, como consecuencia de la tormenta de Santa Rosa. Y este domingo la lluvia continuó por lo que el encuentro debió suspenderse de nuevo.

El Celeste, que ya descendió, se ubica último sin puntos y perdió los seis partidos que disputó en la Fase Reválida del Torneo Federal A. Lleva nueve derrotas seguidas en el Federal A. De los 22 partidos que disputó en la temporada perdió 18, ganó solo dos y empató dos.

El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello viene de perder de visitante 2 a 1 ante Estudiantes de San Luis y afrontará estos últimos tres partidos con muchos juveniles.

Gutiérrez Sport Club y Otamendi no pudieron jugar

El cordobés Matías Billone Carpio, el juez del partido, le dijo a Diario UNO este sábado: "El partido está suspendido, está a la vista, que por cuestiones climáticas imposibilita que el el terreno de juego se desarrolle el encuentro".

