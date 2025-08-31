El partido Gutiérrez Sport Club vs Otamendi fue suspendido nuevamente por las malas condiciones climáticas

El partido entre Gutiérrez Sport Club y Círculo Deportivo Otamendi, por la 7ma fecha por la Zona 1 de la Fase Reválida del Torneo Federal A, debía jugarse este domingo a las 11, pero fue suspendido nuevamente por las malas condiciones. El cotejo en un principio debía disputarse este sábado, pero fue reprogramado por la misma razón.
