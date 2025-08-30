Inicio Ovación Fútbol Gutiérrez Sport Club
Federal A: Gutiérrez Sport Club recibe a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi por la 7ma fecha de la Reválida

Gutiérrez Sport Club jugará este sábado desde las 15.30 ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, por la 7ma fecha de la Zona 1 de la Reválida del Federal A

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Gutiérrez Sport Club jugará este sábado desde las 15.30 de local ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi de Buenos Aires, por la 7ma fecha por la Zona 1 de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El encuentro será a puertas cerradas por una decisión de la dirigencia ante la imposibilidad de poder pagar el operativo de seguridad.

gutierrez vacio 1
El encuentro contará con el arbitraje del cordobés Matías Billone Carpio.

El Celeste, que ya descendió, se ubica último sin puntos y perdió los seis partidos que disputó en la Fase Reválida. Lleva nueve derrotas seguidas en el Federal A. De los 22 partidos que disputó en la temporada perdió 18, ganó solo dos y empató dos.

El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello viene de perder de visitante 2 a 1 ante Estudiantes de San Luis. El Celeste afrontará estos últimos tres partidos con muchos juveniles.

Concentados Gutierrez Sport club.
La última victoria de Gutiérrez Sport Club

La última victoria de Gutiérrez Sport Club fue el 16 de junio pasado ante Huracán Las Heras en condición de visitante por 2 a 1, por la 14ta fecha de la Zona 2 del Federal A. El Celeste lo perdía y lo dio vuelta.

Lo ganaba el Globo con el tanto de Luciano Ortega a los 3' del complemento. Gutiérrez lo dio vuelta, ya que a los 9' lo empató Ignacio Pipistrelli y Fernando Mesa, de penal, le dio la victoria a los 35'.

Así llega Círculo Deportivo Otamendi

Círculo Deportivo de Otamendi viene de igualar sin goles ante Juventud Unida Universitario de San Luis. El “Papero” acumula cuatro partidos sin convertir y sigue fuera de la zona de clasificación. Se ubica 7mo con 7 unidades.

Probables formaciones:

Gutiérrez Sport Club: Tomás Clavijo; Pablo Peña, Lucas Funes, Luciano Mad y Joaquín Gutiérre; Nicolás Alí, Gerónimo Navarro, Ignacio Salinas, Nabil Pérez; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares. DT: Rodrigo Alessandrello.

Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi: Nicolás Báez; Mauro Zurita, Jano Martínez, Lisandro Ramírez; Agustin Velasco; Laureano Tello, Claudio Cevasco, Ramiro Makarte y Ramiro Banchio; Imanol Iriberri y Juan Bonet. DT: Diego Cochas.

Estadio: Gutiérrez Sport Club.

Árbitro: Matías Billone Carpio.

Hora: 15 30.

