Federal A: Gutiérrez Sport Club recibe a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi por la 7ma fecha de la Reválida

El equipo dirigido por Rodrigo Alessandrello viene de perder de visitante 2 a 1 ante Estudiantes de San Luis. El Celeste afrontará estos últimos tres partidos con muchos juveniles.
Concentados Gutierrez Sport club.
Estos son los convocados de Gutiérrez.
La última victoria de Gutiérrez Sport Club
La última victoria de Gutiérrez Sport Club fue el 16 de junio pasado ante Huracán Las Heras en condición de visitante por 2 a 1, por la 14ta fecha de la Zona 2 del Federal A. El Celeste lo perdía y lo dio vuelta.
Lo ganaba el Globo con el tanto de Luciano Ortega a los 3' del complemento. Gutiérrez lo dio vuelta, ya que a los 9' lo empató Ignacio Pipistrelli y Fernando Mesa, de penal, le dio la victoria a los 35'.
Así llega Círculo Deportivo Otamendi
Círculo Deportivo de Otamendi viene de igualar sin goles ante Juventud Unida Universitario de San Luis. El “Papero” acumula cuatro partidos sin convertir y sigue fuera de la zona de clasificación. Se ubica 7mo con 7 unidades.
Probables formaciones:
Gutiérrez Sport Club: Tomás Clavijo; Pablo Peña, Lucas Funes, Luciano Mad y Joaquín Gutiérre; Nicolás Alí, Gerónimo Navarro, Ignacio Salinas, Nabil Pérez; Ignacio Pipistrelli, Gonzalo Olivares. DT: Rodrigo Alessandrello.
Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi: Nicolás Báez; Mauro Zurita, Jano Martínez, Lisandro Ramírez; Agustin Velasco; Laureano Tello, Claudio Cevasco, Ramiro Makarte y Ramiro Banchio; Imanol Iriberri y Juan Bonet. DT: Diego Cochas.
Estadio: Gutiérrez Sport Club.
Árbitro: Matías Billone Carpio.
Hora: 15 30.