La gran cifra que cobrarán Toranzo y Mendoza tras el accidente que sufrió Huracán en Venezuela en el 2016

Las secuelas que sufrió Huracán

A Patricio Toranzo le amputaron cuatro dedos del pie izquierdo y Diego Mendoza fue operado de una limpieza profunda de su tobillo derecho. El preparador físico Pablo Santella tuvo una fractura de pelvis con hemorragia que requirió operación. Otros jugadores padecieron heridas de menor gravedad, y en el momento del siniestro los futbolistas debieron ayudarse mutuamente para salir del ómnibus.

patricio-toranzo-diego-mendoza Patricio Toranzo y Diego Mendoza.

El chofer del micro, Malvin Hernández, contó que se le reventó una manguera de freno y que, ante la pérdida de control, decidió volcar el vehículo antes que caer por un barranco que -según dijo- tenía unos 40 metros de profundidad.

El entonces delantero Ramón Ábila contó que los jugadores le habían pedido al conductor que redujera la velocidad, pero no hizo caso. Tras el accidente, Mendoza declaró estar “agradecido de estar vivo”, mientras que Ábila señaló: “A nadie le importó qué fue de nuestras vidas como seres humanos, fuimos descartables”.

Cuánto cobrarán Toranzo y Mendoza

La Justicia argentina determinó que Huracán -en su carácter de empleador- y Conmebol -como organizadora del torneo- deberán pagarles, en conjunto, 850.000 dólares en total a Toranzo y Mendoza por los daños sufridos.