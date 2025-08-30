Inicio Ovación Fútbol Patricio Toranzo
Un resarcimiento

La gran cifra que cobrarán Toranzo y Mendoza tras el accidente que sufrió Huracán en Venezuela en el 2016

Los futbolistas Patricio Toranzo y Diego Mendoza cobrarán una gran cifra tras el accidente que sufrieron junto a Huracán de Parque de los Patricios en el 2016 en Venezuela

Por UNO
Huracán sufrió un accidente en Venezuela en el 2016

Huracán sufrió un accidente en Venezuela en el 2016, cuando fue a jugar un partido de la Copa Libertadores.

Los futbolistas Patricio Toranzo y Diego Mendoza cobrarán una millonaria cifra tras el accidente que sufrieron junto a Huracán de Parque de los Patricios en el 2016 en Venezuela.

Pasaron nueve años el grave accidente que sufrió el plantel de Primera División de Huracán en Venezuela, cuando el ómnibus que trasladaba al plantel volcó en una ruta de montaña. Ahora la Justicia argentina falló a favor de Patricio Toranzo y Diego Mendoza.

Pato Toranzo estuvo cautivo durante 5 horas. Foto: Archivo/UNO
Patricio Toranzo.

Patricio Toranzo.

El terrible accidente que sufrió Huracán en el 2016

El 10 de febrero de 2016 ocurrió el terrible accidente del Globo tras el partido de Copa Libertadores ante Caracas. El colecitvo que transportaba al equipo perdió los frenos y terminó volcando. Varios integrantes del plantel resultaron heridos; tres de ellos con lesiones de consideración, pero no hubo víctimas fatales.

Las secuelas que sufrió Huracán

A Patricio Toranzo le amputaron cuatro dedos del pie izquierdo y Diego Mendoza fue operado de una limpieza profunda de su tobillo derecho. El preparador físico Pablo Santella tuvo una fractura de pelvis con hemorragia que requirió operación. Otros jugadores padecieron heridas de menor gravedad, y en el momento del siniestro los futbolistas debieron ayudarse mutuamente para salir del ómnibus.

patricio-toranzo-diego-mendoza
Patricio Toranzo y Diego Mendoza.

Patricio Toranzo y Diego Mendoza.

El chofer del micro, Malvin Hernández, contó que se le reventó una manguera de freno y que, ante la pérdida de control, decidió volcar el vehículo antes que caer por un barranco que -según dijo- tenía unos 40 metros de profundidad.

El entonces delantero Ramón Ábila contó que los jugadores le habían pedido al conductor que redujera la velocidad, pero no hizo caso. Tras el accidente, Mendoza declaró estar “agradecido de estar vivo”, mientras que Ábila señaló: “A nadie le importó qué fue de nuestras vidas como seres humanos, fuimos descartables”.

Cuánto cobrarán Toranzo y Mendoza

La Justicia argentina determinó que Huracán -en su carácter de empleador- y Conmebol -como organizadora del torneo- deberán pagarles, en conjunto, 850.000 dólares en total a Toranzo y Mendoza por los daños sufridos.

