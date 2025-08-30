Adiós al sommier: la nueva tendencia de decoración para dormir bien sin gastar una fortuna

cama de palets
Las camas con base de palets son la nueva tendencia de decoración. Imagen: Freepik
El uso de palets se ha vuelto popular en el último tiempo para construir todo tipo de muebles. Esto se debe principalmente al bajo coste y a la fácil adaptación de este material para poder realizar todo tipo de trabajos, muebles para interior o exterior.
Decoración para tu cuarto
Una cama con base de palets es mucho más económica que un sommier tradicional, además de que puedes conseguir un estilo entre rústico y urbano. De hecho, puedes conseguir este material de forma gratuita o a precios accesibles en centros de distribución, negocios de construcción o empresas que desean deshacerse de ellos.
El bajo costo de los palets los convierte en una alternativa ideal para jóvenes, estudiantes y personas que están construyendo su primer hogar, y necesitan ahorrar. Por otro lado, la posibilidad de realizar reparaciones sencillas ante eventuales daños permite que estas bases de madera sean una alternativa duradera y sostenible a largo plazo.
cama de palets en habitacion moderna
Las camas con base de palets son mucho más económicas que los sommier tradicionales. Imagen: Pale Tienda
Las camas con base de palets le dan un toque personal a las habitaciones. Se integran fácilmente a diferentes decoraciones, ya sea bohemias, minimalistas, modernas o rústicas. Además, cada quien puede darle el aspecto que más le gusta, con un poco de creatividad, pinceles y un bote de pintura.