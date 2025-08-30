Inicio Sociedad decoración
Adiós al sommier: la nueva tendencia de decoración para dormir bien sin gastar una fortuna

Si estás a punto de mudarte solo, echa un vistazo a las tendencias de decoración. Puedes elegir una cama que combina practicidad y ahorro

Paula García
Por Paula García [email protected]
Conoce la nueva tendencia de decoración para cuartos. Imagen: Freepik

Tener una buena cama mejora la calidad del descanso porque promueve una mejor postura, previniendo dolores de espalda y cuello, facilitando un sueño profundo y reparador. Si bien los sommier eran las camas más elegidas hasta el momento, existe una nueva tendencia de decoraciónque ofrece una alternativa cómoda y económica.

Cada vez son más las personas que le dicen adiós al sommier tradicional. Buscan opciones que se adapten a sus necesidades actuales. La practicidad y el ahorro son los grandes motores de este cambio que se ve en muchos hogares, por lo que resulta una movida inteligente y con mucho sentido.

Esta nueva tendencia ha llegado para revolucionar la forma de dormir y decorar. Se trata de las camas con bases de madera o palets reciclados, ya que son una opción económica, funcional y tiene un estilo único.

cama de palets
Las camas con base de palets son la nueva tendencia de decoraci&oacute;n. Imagen: Freepik

El uso de palets se ha vuelto popular en el último tiempo para construir todo tipo de muebles. Esto se debe principalmente al bajo coste y a la fácil adaptación de este material para poder realizar todo tipo de trabajos, muebles para interior o exterior.

Decoración para tu cuarto

Una cama con base de palets es mucho más económica que un sommier tradicional, además de que puedes conseguir un estilo entre rústico y urbano. De hecho, puedes conseguir este material de forma gratuita o a precios accesibles en centros de distribución, negocios de construcción o empresas que desean deshacerse de ellos.

El bajo costo de los palets los convierte en una alternativa ideal para jóvenes, estudiantes y personas que están construyendo su primer hogar, y necesitan ahorrar. Por otro lado, la posibilidad de realizar reparaciones sencillas ante eventuales daños permite que estas bases de madera sean una alternativa duradera y sostenible a largo plazo.

cama de palets en habitacion moderna
Las camas con base de palets son mucho m&aacute;s econ&oacute;micas que los sommier tradicionales. Imagen: Pale Tienda

Las camas con base de palets le dan un toque personal a las habitaciones. Se integran fácilmente a diferentes decoraciones, ya sea bohemias, minimalistas, modernas o rústicas. Además, cada quien puede darle el aspecto que más le gusta, con un poco de creatividad, pinceles y un bote de pintura.

