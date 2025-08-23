Ni azulejos ni cerámicos: renueva tu baño con esta alternativa económica y moderna

baño moderno Prueba la nueva tendencia de decoración para baños. Imagen: Freepik

Decora tu baño con la opción económica y fácil de instalar

Durante mucho tiempo, los azulejos y cerámicos fueron protagonistas en el diseño de baños, pero ahora se puede decir que son una tendencia del pasado, ya que cada vez están más caros y son difíciles de mantener. Frente a este escenario, surgen opciones creativas, más accesibles y de gran impacto estético.

El papel pintado vinílico es una de las alternativas para renovar tu baño. Se trata de un revestimiento mural fabricado con una capa de PVC sobre un soporte de papel, lo que le confiere una durabilidad y una resistencia a la humedad excepcionales. Es especialmente adecuado para estancias húmedas de la casa, como la cocina o el baño.

baño con papel pintado El papel pintado vinílico es una opción económica, además de fácil de colocar y retirar. Imagen: Pexels.

Este material viene de diferentes diseños y colores, así que puedes escoger el que más se adapta a tus gustos y preferencias. Además, se puede colocar y retirar con facilidad en en la pared o el cerámico de tu baño, por lo que permite renovar el espacio cada pocos años sin hacer un gran gasto.

En el caso de que quieras sumarte a la tendencia y renovar tu baño, es importante que lo elijas correctamente. Revisa que sea lavable y resistente a la humedad, dos requisitos clave para este ambiente de la casa.