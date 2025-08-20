Inicio Sociedad Espejo
Adiós al espejo tradicional de baño: la tendencia que se impone en el hogar

Te enseñamos cómo combinar tu espejo de baño y qué tener en cuenta para elegir uno. Con tanta variedad, es difícil elegir entre las tendencias del momento

Por Paula García [email protected]
Juega con el espejo del baño y sumate a las nuevas tendencias. Imagen: Freepik

Un buen espejo puede cambiarlo todo, especialmente en el baño que es un espacio al que no le prestamos mucha atención. Elegir un espejo adecuado puede servir para ampliar el espacio y aportar un toque novedoso al cuarto. Por eso, te enseñamos cómo combinar tu espejo y que deberías tener en cuenta para elegir entre las tendencias del momento.

El espejo nos acompaña cada mañana mientras intentamos despertar y arreglarnos para salir al mundo. Por esta razón, es importante elegir una pieza con la que nos sintamos a gusto, además de que sea resistente y duradera.

En la actualidad, cada vez hay más casas que retiran el espejo clásico y lo reemplazan por recursos que aportan estilo y modernidad. Desde vidrios especiales hasta formas originales, luces led, las opciones marcan un cambio fuerte en la estética hogareña.

Puedes jugar con las luces para dar profundidad al espejo del baño. Imagen: Pexels

Reemplaza tu espejo de baño viejo

Si quieres darle una lavada de cara al baño, no hace falta que lo hagas nuevo. Puedes empezar cambiando algunos accesorios, o el espejo, que es un elemento clave que puede transformar el espacio. A continuación, una serie de pautas que llaman la atención este 2025:

  • Espejo redondo, cuadrado o de formas geométricas: escoge el estilo que más te guste y el que se adapte a tu baño. Los espejos redondos aportan suavidad y un aire relajado, mientras que las formas cuadradas o rectangulares aportan estructura y orden.
  • Paneles con luces LED: puedes instalar luces detrás del espejo para dar amplitud y generar profundidad. De esta forma, la pieza se convertirá en el centro de atención del baño, además de que te podrás ver mejor y sin reflejos.
  • Escoge un marco: si buscas crear un espacio con carácter puedes probar con marcos coloridos, de madera o de metal. Lo ideal es que utilices una tonalidad que ya tengas en tu baño, por ejemplo, si tienes accesorios negros, puedes elegir un marco negro para que combine.
El marco del espejo puede marcar la diferencia. Imagen: Pixabay

Teniendo en cuenta las tendencias del momento, puedes tomar la idea que más te guste e implementarla en la decoración de tu baño. No hace falta gastar demasiado dinero para renovar tu hogar, solo tienes que ser creativo y aprovechas los recursos que tienes.

