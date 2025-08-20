Adiós al espejo tradicional de baño: la tendencia que se impone en el hogar

El espejo nos acompaña cada mañana mientras intentamos despertar y arreglarnos para salir al mundo. Por esta razón, es importante elegir una pieza con la que nos sintamos a gusto, además de que sea resistente y duradera.

En la actualidad, cada vez hay más casas que retiran el espejo clásico y lo reemplazan por recursos que aportan estilo y modernidad. Desde vidrios especiales hasta formas originales, luces led, las opciones marcan un cambio fuerte en la estética hogareña.