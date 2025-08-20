Adiós al espejo tradicional de baño: la tendencia que se impone en el hogar

espejo de baño con luces led
Puedes jugar con las luces para dar profundidad al espejo del baño. Imagen: Pexels
Reemplaza tu espejo de baño viejo
Si quieres darle una lavada de cara al baño, no hace falta que lo hagas nuevo. Puedes empezar cambiando algunos accesorios, o el espejo, que es un elemento clave que puede transformar el espacio. A continuación, una serie de pautas que llaman la atención este 2025:
- Espejo redondo, cuadrado o de formas geométricas: escoge el estilo que más te guste y el que se adapte a tu baño. Los espejos redondos aportan suavidad y un aire relajado, mientras que las formas cuadradas o rectangulares aportan estructura y orden.
- Paneles con luces LED: puedes instalar luces detrás del espejo para dar amplitud y generar profundidad. De esta forma, la pieza se convertirá en el centro de atención del baño, además de que te podrás ver mejor y sin reflejos.
- Escoge un marco: si buscas crear un espacio con carácter puedes probar con marcos coloridos, de madera o de metal. Lo ideal es que utilices una tonalidad que ya tengas en tu baño, por ejemplo, si tienes accesorios negros, puedes elegir un marco negro para que combine.
El marco del espejo puede marcar la diferencia. Imagen: Pixabay
Teniendo en cuenta las tendencias del momento, puedes tomar la idea que más te guste e implementarla en la decoración de tu baño. No hace falta gastar demasiado dinero para renovar tu hogar, solo tienes que ser creativo y aprovechas los recursos que tienes.