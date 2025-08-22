Inicio Sociedad muebles
Clavo o tornillo: cuál es el más adecuado para los muebles del hogar

Seleccione entre la enorme variedad de materiales de construcción, y aprenda cuál es la solución más efectiva para sus muebles

Paula García
Por Paula García [email protected]
Si estás armando los muebles de casa

Si estás armando los muebles de casa, y no sabes si elegir clavos o tornillos, lee a continuación. Imagen: Freepik

Armar muebles en el hogar puede ser una tarea estresante, y siempre surgen dudas. Uno de los interrogantes más frecuentes es si conviene usar, clavos o tornillos. Aunque ambos cumplen la función de unir piezas, la elección correcta puede marcar la diferencia entre un mueble firme y duradero o uno que con el tiempo se afloje y pierda estabilidad.

No es solo una cuestión práctica. La elección entre clavo o tornillo depende del tipo de mueble, de la resistencia que necesite y del uso que tendrá. Por eso, antes de tomar la caja de herramientas para ponerse a trabajar, conviene detenerse para analizar cuál es la opción más conveniente.

Para qué sirve el clavo

El clavo se utiliza principalmente en uniones donde no se requiere desmontaje posterior, como en molduras, terminaciones o estructuras ligeras. Es rápido, económico y sencillo de colocar, así que no necesitas ser un experto para hacer este trabajo. Resulta estupendo cuando se busca velocidad en el trabajo y un acabado limpio sin demasiada preparación.

El clavo es un pequeño objeto de metal que se utiliza como sujetador. Imagen: Freepik

Para qué sirve el tornillo

Por su lado, el tornillo ofrece mayor firmeza y sujeción. Gracias a su rosca, se adhiere mejor a la madera y permite desmontar y volver a armar el mueble sin dañar las piezas. Es la opción indicada para muebles que soportan peso, como mesas, sillas, camas o estantes. Aunque su colocación lleva más tiempo, el resultado es mucho más resistente.

El tornillo es una pieza metálica que trabaja asociado a un orificio roscado. Imagen: Freepik

Cuál conviene elegir para los muebles

Se puede concluir que el clavo es mejor para uniones rápidas y decorativas, mientras que el tornillo se lleva la ventaja en estructuras que necesitan durabilidad y soporte. Lo ideal es combinar ambos según el caso: clavos para acabados y detalles, tornillos para uniones fuertes.

La próxima vez que tengas que armar un mueble, podrás elegir la opción más adecuada para que el mueble de tu hogar dure mucho más tiempo.

