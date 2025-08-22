Clavo o tornillo: cuál es el más adecuado para los muebles del hogar

No es solo una cuestión práctica. La elección entre clavo o tornillo depende del tipo de mueble, de la resistencia que necesite y del uso que tendrá. Por eso, antes de tomar la caja de herramientas para ponerse a trabajar, conviene detenerse para analizar cuál es la opción más conveniente.

Para qué sirve el clavo

El clavo se utiliza principalmente en uniones donde no se requiere desmontaje posterior, como en molduras, terminaciones o estructuras ligeras. Es rápido, económico y sencillo de colocar, así que no necesitas ser un experto para hacer este trabajo. Resulta estupendo cuando se busca velocidad en el trabajo y un acabado limpio sin demasiada preparación.