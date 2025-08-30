Habilitaron a los taxistas a hacer descuentos y promociones para competir con las apps de viaje

Desde este viernes, cada vez que se suba a un taxi, pregunte si tiene algún descuento vigente. Quizás se lleve una sorpresa y el viaje le salga más barato porque lo tomó justo en "la hora feliz".
En realidad, lo que está sucediendo a partir de la publicación de la resolución 1.244 de la secretaria de Transporte de la provincia, es que los taxistas fueron habilitados para realizar descuentos y promociones. Es decir, podrán cobrar de menos, pero nunca por sobre la tarifa fijada por el Gobierno de Mendoza.
¿Están conformes los taxistas? según aseguró en Radio Nihuil Diego Vázquez, secretario General de Aprotam (la Asociación de Propietarios de Taxis y Remises) la consideran "una herramienta más" para poder competir.
Vázquez opinó sobre la resolución autoriza a los taxistas a aplicar descuentos en la tarifa oficial o implementar promociones para los usuarios, pero no les permite cobrar por encima de los valores establecidos. “Siempre debemos respetar el tope fijado por el estudio de costos, lo que se habilita ahora es poder cobrar menos”, precisó.
El referente de Aprotam destacó que esta posibilidad representa un avance en la competencia con las plataformas de viajes, que establecen sus precios de manera dinámica. “Ellos pueden ajustar el costo del viaje en cualquier momento, mientras que nosotros tenemos que esperar el cálculo oficial. Esta flexibilización nos acerca un poco más a esa realidad”, sostuvo.
A diferencia de las aplicaciones privadas, el valor de los taxis en Mendoza se define a través de un estudio técnico de costos que realiza el Gobierno provincial. De ese análisis surge el precio del kilómetro recorrido y otros componentes de la tarifa, como la bajada de bandera y el minuto de espera.
Cada vez que se plantea un aumento, la Secretaría de Transporte debe realizar nuevamente el cálculo. Por eso, los taxistas no tienen la posibilidad de modificar sus tarifas por decisión propia, salvo ahora en el sentido de ofrecer un descuento.
La tarifa de taxis en Mendoza se actualizó en dos tramos durante este invierno. La suba total fue del 21,11%, con la última etapa aplicada a comienzos de agosto. Actualmente, los valores oficiales son los siguientes:
En horario diurno, la ficha cuesta $73, la bajada de bandera $1.377 y el minuto de espera $73. En horario nocturno, la ficha se ubica en $90, la bajada de bandera en $1.646 y el minuto de espera también en $90. Estos montos constituyen el techo que los choferes no pueden superar, aunque ahora cuentan con la posibilidad de ofrecer precios promocionales por debajo de esa referencia.