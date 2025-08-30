Habilitaron a los taxistas a hacer descuentos y promociones para competir con las apps de viaje

, taxis, terminal, turismo, pasajeros (14) A partir de este 29 de agosto, los taxistas pueden realizar descuentos en los viajes, tal y como lo resolvió la secretaría de Transporte. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Una herramienta para competir con las aplicaciones de viajes

Vázquez opinó sobre la resolución autoriza a los taxistas a aplicar descuentos en la tarifa oficial o implementar promociones para los usuarios, pero no les permite cobrar por encima de los valores establecidos. “Siempre debemos respetar el tope fijado por el estudio de costos, lo que se habilita ahora es poder cobrar menos”, precisó.

El referente de Aprotam destacó que esta posibilidad representa un avance en la competencia con las plataformas de viajes, que establecen sus precios de manera dinámica. “Ellos pueden ajustar el costo del viaje en cualquier momento, mientras que nosotros tenemos que esperar el cálculo oficial. Esta flexibilización nos acerca un poco más a esa realidad”, sostuvo.

Cómo se fija la tarifa oficial de taxis en Mendoza

Crisis de los taxis. La baja del turismo y la proliferación de las aplicaciones digitales de viajes han hecho mella en las ganancias de los taxistas en Mendoza.

A diferencia de las aplicaciones privadas, el valor de los taxis en Mendoza se define a través de un estudio técnico de costos que realiza el Gobierno provincial. De ese análisis surge el precio del kilómetro recorrido y otros componentes de la tarifa, como la bajada de bandera y el minuto de espera.

Cada vez que se plantea un aumento, la Secretaría de Transporte debe realizar nuevamente el cálculo. Por eso, los taxistas no tienen la posibilidad de modificar sus tarifas por decisión propia, salvo ahora en el sentido de ofrecer un descuento.

Los valores vigentes tras el último aumento de taxis

La tarifa de taxis en Mendoza se actualizó en dos tramos durante este invierno. La suba total fue del 21,11%, con la última etapa aplicada a comienzos de agosto. Actualmente, los valores oficiales son los siguientes:

En horario diurno, la ficha cuesta $73, la bajada de bandera $1.377 y el minuto de espera $73. En horario nocturno, la ficha se ubica en $90, la bajada de bandera en $1.646 y el minuto de espera también en $90. Estos montos constituyen el techo que los choferes no pueden superar, aunque ahora cuentan con la posibilidad de ofrecer precios promocionales por debajo de esa referencia.