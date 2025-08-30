Increíble hallazgo: le ponen "Maradona" a una nueva especie de caracol descubierta por científicos

especie de caracol marino y los cientificos que lo descubrieron Los científicos Guido Pastorino y Javier Di Luca hicieron la descripción de la especie y decidieron homenajear a Maradona

La especie fue denominada Bogasonia maradoniana y pertenece al grupo de los gasterópodos, moluscos de cuerpo blando que, en la mayoría de los casos, están protegidos por una concha en forma de espiral.

Según los especialistas, este descubrimiento no solo enriquece la biodiversidad marina conocida en Argentina, sino que también rinde un tributo a la figura de Maradona, cuya influencia trascendió el fútbol y se convirtió en un fenómeno cultural global.

De acuerdo con el estudio publicado en la revista Polar Biology, del grupo editorial Springer Nature, el caracol marino fue encontrado en aguas del Atlántico Sur, en zonas cercanas a la costa patagónica. Los investigadores detallaron que este tipo de especies suelen habitar en fondos marinos fríos, donde cumplen un rol importante en el equilibrio ecológico, participando en la cadena alimenticia y en el reciclaje de nutrientes.

Además, es la cuarta especie descrita del género Bogasonia en el mundo. Las otras tres son del hemisferio norte. Por lo cual, es la única especie del género en el hemisferio sur.

Por qué se apoda como Maradona

especie de caracol marino apodado como maradona (2) Los caracoles son moluscos con caparazón en espiral que habitan ambientes marinos, de agua dulce y terrestres. Una nueva especie fue descubierta y apodada como Maradona

Los científicos explicaron que la elección del nombre maradoniana coincidió con todas las particularidades de la especie, incluyendo su ciclo de vida, y les pareció toda una jugada maradoniana.

Busca destacar el impacto del astro argentino a nivel mundial, equiparable a la trascendencia de un hallazgo científico que amplía el conocimiento sobre la fauna marina. “Así como Maradona hizo historia en el fútbol, esta especie marcará un antes y un después en la biología marina argentina”, expresaron los investigadores en la presentación del estudio.

Características del caracol