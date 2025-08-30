Esta joya tiene una duración de 2 horas, está disponible en la plataforma de mayo de 2023, cuenta con la dirección de Niki Caro y está escrita por Andrea Berloff.

Además, esta aclamada película de Netflix, que tiene el respaldo de la crítica, está entre las más vistas dentro de las producciones de drama acción y suspenso.

netflix-jennifer-lopez-pelicula-la-madre La película de Netflix, con una alta dosis de adrenalina, es la protagonista de esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película La madre

La trama de la película de Netflix sigue la historia de La madre (Jennifer López), una agente del gobierno que había permanecido en el anonimato tras abandonar a su hija recién nacida. Esta francotiradora asesina no tiene más remedio que salir de las sombras y mostrar nuevamente su instinto asesino, luego de que le secuestraran a su hija.

netflix-pelicula-jennifer-lopez-la-madre Netflix rompe todos los moldes con esta película que protagoniza Jennifer López.

Reparto de La madre, película de Netflix

Jennifer López (La madre)

Joseph Fiennes (Adrian Lovell)

Omari Hardwick (William Cruise)

Gael García Bernal (Héctor Álvarez)

Paul Raci (Jons)

Lucy Paez (Zoe)

Tráiler de La madre, película de Netflix

Dónde ver película La madre, según la zona geográfica