el hombre del norte-película-netflix Ana Taylor-Joy y Nicole Kidman protagonizan este "tanque" de Netflix.

Para la crítica de The Hollywood Reporter, "el director crea una atmósfera inmersiva e intensamente evocadora que nos catapulta al siglo X. La coreografía de las escenas de combate es fascinante".

El hombre del norte "es tan impactante que sentirás que has muerto y estás en el 'Valhalla'. Es ese tipo de cine que te golpea con tanta intensidad que hasta se te olvida qué año es", insistió IndieWire.

el hombre del norte-película-netflix (1) Nicole Kidman se luce en esta película.

"Eggers ha creado una de las películas históricas más inmersivas que jamás he visto. Meticulosamente documentada, hace que otras propuestas de vikingos parezcan caricaturas en comparación", sentenció JoBlo.

Netflix: de qué trata la película El hombre del norte

La película El hombre del norte está ambientada en Islandia, en pleno siglo X, y centra su trama en un príncipe guerrero vikingo que emprende una sangrienta búsqueda de venganza contra su tío, quien asesinó a su padre, secuestró a su madre y usurpó su trono.

el hombre del norte-película-netflix (3) El príncipe Amleth (Alexander Skarsgard).

El príncipe Amleth (Alexander Skarsgard) está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a su madre. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre.

Netflix: tráiler de la película El hombre del norte

Embed - EL HOMBRE DEL NORTE Tráiler Español (2022)

Reparto de El hombre del norte, película de Netflix

Alexander Skarsgard (Amleth)

Nicole Kidman (reina Gudrun)

Claes Bang (Fjölnir)

Anya Taylor-Joy (Olga)

Ethan Hawke (rey Horvendill)

Willem Dafoe (Heimir)

Murray McArthur (Hakon)

Ian Gerard Whyte Thórvaldr)

Dónde ver la película El hombre del norte, según la zona geográfica