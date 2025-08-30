La película de Netflix está protaognizada por Anya Taylor-Joy y es tremendamente adictiva. 

La plataforma de Netflix tiene estrenos de series y películas todas las semanas. El viernes 29 de agosto de 2025, el gigante de la N roja sumó a su catálogo uno de los dramas históricos más inmersivos que jamás hayas visto. Se trata de El hombre del norte, una película que tiene a Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy como protagonistas.

El hombre del norte es una película de drama, suspenso y acción que estrenó a nivel mundial en 2022 y nos lleva al universo de los vikingos, allá por el siglo X. La historia presenta a un príncipe que busca vengar la muerte de su padre.

La película estadounidense, disponible en Netflix, fue dirigida por Robert Eggers y la nominaron a Mejor thriller en los Premios Saturn y a Mejor vestuario en la Asociación de Críticos de Chicago.

el hombre del norte-película-netflix
Ana Taylor-Joy y Nicole Kidman protagonizan este "tanque" de Netflix.

Para la crítica de The Hollywood Reporter, "el director crea una atmósfera inmersiva e intensamente evocadora que nos catapulta al siglo X. La coreografía de las escenas de combate es fascinante".

El hombre del norte "es tan impactante que sentirás que has muerto y estás en el 'Valhalla'. Es ese tipo de cine que te golpea con tanta intensidad que hasta se te olvida qué año es", insistió IndieWire.

el hombre del norte-película-netflix (1)
Nicole Kidman se luce en esta pel&iacute;cula.&nbsp;

"Eggers ha creado una de las películas históricas más inmersivas que jamás he visto. Meticulosamente documentada, hace que otras propuestas de vikingos parezcan caricaturas en comparación", sentenció JoBlo.

Netflix: de qué trata la película El hombre del norte

La película El hombre del norte está ambientada en Islandia, en pleno siglo X, y centra su trama en un príncipe guerrero vikingo que emprende una sangrienta búsqueda de venganza contra su tío, quien asesinó a su padre, secuestró a su madre y usurpó su trono.

el hombre del norte-película-netflix (3)
El pr&iacute;ncipe Amleth (Alexander Skarsgard).

El príncipe Amleth (Alexander Skarsgard) está a punto de convertirse en hombre pero, en ese momento, su tío asesina brutalmente a su padre y secuestra a su madre. Dos décadas después, Amleth es un vikingo que tiene la misión de salvar a su madre.

Netflix: tráiler de la película El hombre del norte

Embed - EL HOMBRE DEL NORTE Tráiler Español (2022)

Reparto de El hombre del norte, película de Netflix

  • Alexander Skarsgard (Amleth)
  • Nicole Kidman (reina Gudrun)
  • Claes Bang (Fjölnir)
  • Anya Taylor-Joy (Olga)
  • Ethan Hawke (rey Horvendill)
  • Willem Dafoe (Heimir)
  • Murray McArthur (Hakon)
  • Ian Gerard Whyte Thórvaldr)

Dónde ver la película El hombre del norte, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El hombre del norte se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película The northman no está disponible en Netflix.
  • España: la película El hombre del norte se puede ver en Netflix.

