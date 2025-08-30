La crítica especializada y los suscriptores han dejado valoraciones de primerísimo nivel a esta serie, y es por eso que se convirtió en una de las ofertas más elegidas del género en el catálogo de series y películas. Inclusive en la actualidad, a casi dos años del estreno de esta historia, la podemos encontrar entre las principales recomendaciones de historias basadas en obras literarias de Netflix.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2023, y desde entonces ha pasado a ser uno de los mejores dramas adolescentes de toda la plataforma.

De que trata la serie de Netflix, Mi vida con los chicos Walter

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 10 capítulos basada en una gran novela, Mi vida con los chicos Walter centra su historia en: “Cuando una tragedia conmociona su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad”

Pocos capítulos y una historia muy recomendada, hacen de esta serie una de las mejores ofertas de Netflix.

mi vida con los chicos walter 1 Durante el 2024, fue uno de los dramas adolescentes más vistos de Netflix

Reparto de Mi vida con los chicos Walter, serie de Netflix