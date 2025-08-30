 Está en Netflix

 Está en Netflix, tiene 10 capítulos y está basada en una de las novelas más famosas, junto a Nikki Rodriguez

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas completísimo, para todos los gustos. Una serie se postuló como una de las más vistas de todo el 2024 en materia de drama adolescente, y es que con 10 capítulos de un relato basado en una gran novela, no para de sumar reproducciones: Mi vida con los chicos Walter.

Todo el tiempo queda en claro que, las series y películas de producción estadounidense, son las ofertas insuperables del catálogo, y es que todo lo que llega a Netflix, se convierte en un furor mundial. La serie es el claro ejemplo de ello, y es que si bien llegó en el 2023, se convirtió en una de las historias adolescentes irresistibles y más vistas de todo el 2024, siendo de las más recomendadas.

mi vida con los chicos walter 2
La serie es una de las mejores ofertas basadas en obras literarias de todo Netflix

La novela The Acclaimed Novel, una de las más famosas estrenadas en el 2014, es la historia en la que esta serie se ha inspirado para realizar uno de los dramas adolescentes más elegidos de todo Netflix, al menos de los últimos 5 años. Su presencia en catálogo de series y películas no pasó inadvertida, especialmente por el papel protagónico de la famosa actriz yankee, Nikki Rodríguez.

La crítica especializada y los suscriptores han dejado valoraciones de primerísimo nivel a esta serie, y es por eso que se convirtió en una de las ofertas más elegidas del género en el catálogo de series y películas. Inclusive en la actualidad, a casi dos años del estreno de esta historia, la podemos encontrar entre las principales recomendaciones de historias basadas en obras literarias de Netflix.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a finales del 2023, y desde entonces ha pasado a ser uno de los mejores dramas adolescentes de toda la plataforma.

Embed - Mi vida con los chicos Walter | Tráiler oficial | Netflix

De que trata la serie de Netflix, Mi vida con los chicos Walter

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 10 capítulos basada en una gran novela, Mi vida con los chicos Walter centra su historia en: “Cuando una tragedia conmociona su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende nuevas lecciones sobre el amor, la esperanza y la amistad”

Pocos capítulos y una historia muy recomendada, hacen de esta serie una de las mejores ofertas de Netflix.

mi vida con los chicos walter 1
Durante el 2024, fue uno de los dramas adolescentes más vistos de Netflix

Reparto de Mi vida con los chicos Walter, serie de Netflix

  • Nikki Rodríguez como Jackie Howard
  • Noah LaLonde como Cole Walter
  • Ashby Gentry como Alex Walter
  • Johnny Link como Will Walter
  • Corey Fogelmanis como Nathan Walter
  • Connor Stanhope como Danny Walter
  • Zoë Soul como Haley Young

