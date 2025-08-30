Netflix y la serie que arrasa con solo 24 capítulos

El catálogo de series y películas de Netflix cuenta con relatos de todo tipo y para todos los gustos. Esta serie ha logrado convertir un relato de un famoso cómic, en una de las historias de fantasía más elegidas de la plataforma, y lo ha hecho con un total de 24 capítulos, más una valoración de primerísimo nivel: Sweet Tooth.

Las series y películas de producción estadounidense vuelven a dejar en claro, una vez más, por qué se tratan de las ofertas más despampanantes de todo el catálogo de Netflix, y es que sus títulos son joyas mundiales. Esta serie ha logrado cautivar al mundo entero con una historia completamente diferente, y es que estamos al frente de una combinación perfecta de fantasía y drama.

sweet tooth 2
La serie está valorada como una de las mejores historias de fantasía de todo Netflix

Con el detalle estelar de la coproducción del mítico Robert Downey Jr, la serie se convirtió en una de las ofertas más recomendadas de Netflix, especialmente desde la pandemia, momento en el que fue estrenado a nivel mundial. Está catalogada como una de las series y películas apocalípticas, con mejor crítica que nos podemos topar en la plataforma, con un mix de drama y fantasía único.

La serie es una producción estadounidense, pero fue grabada en distintos puntos de Nueva Zelanda, que se acoplaban a la perfección a esta historia basada en un reconocido cómic. Su historia se convirtió en un relato tan atrapante dentro del catálogo de series y películas de Netflix, que llegó a renovarse hasta una tercera temporada, con un total de 24 capítulos cada uno.

Netflix incorporó a esta serie al catálogo de series y películas, a inicios del 2021, y desde entonces es una de las mejores historias de fantasía de toda la plataforma.

De qué trata Sweet Tooth, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 24 capítulos, Sweet Tooth centra su historia en: "En una épica aventura por un mundo posapocalíptico, un adorable niño mitad humano y mitad venado busca a su familia y un hogar acompañado de un arisco protector".

Estamos frente a una de las grandes series de Netflix, es por eso que se renovó durante 3 temporadas en el catálogo.

sweet tooth 3
Según los suscriptores, la última temporada de la serie, no tiene ningún desperdicio

Reparto de Sweet Tooth, la serie de Netflix

  • Nonso Anozie
  • Christian Convery
  • Adeel Akhtar
  • Stefania LaVie Owen
  • Naledi Murray
  • Amy Seimetz
  • Rosalind Chao
  • Kelly Marie Tran
  • Will Forte
  • James Brolin

Dónde ver Sweet Tooth, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Sweet Tooth se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Sweet Tooth se puede ver en Netflix.
  • España: Sweet Tooth se puede ver en Netflix.

