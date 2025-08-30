Netflix y la serie que arrasa con solo 24 capítulos

La serie es una producción estadounidense, pero fue grabada en distintos puntos de Nueva Zelanda, que se acoplaban a la perfección a esta historia basada en un reconocido cómic. Su historia se convirtió en un relato tan atrapante dentro del catálogo de series y películas de Netflix, que llegó a renovarse hasta una tercera temporada, con un total de 24 capítulos cada uno.
Netflix incorporó a esta serie al catálogo de series y películas, a inicios del 2021, y desde entonces es una de las mejores historias de fantasía de toda la plataforma.
Embed - Sweet Tooth | Tráiler oficial | Netflix
De qué trata Sweet Tooth, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 24 capítulos, Sweet Tooth centra su historia en: "En una épica aventura por un mundo posapocalíptico, un adorable niño mitad humano y mitad venado busca a su familia y un hogar acompañado de un arisco protector".
Estamos frente a una de las grandes series de Netflix, es por eso que se renovó durante 3 temporadas en el catálogo.
sweet tooth 3
Según los suscriptores, la última temporada de la serie, no tiene ningún desperdicio
Reparto de Sweet Tooth, la serie de Netflix
- Nonso Anozie
- Christian Convery
- Adeel Akhtar
- Stefania LaVie Owen
- Naledi Murray
- Amy Seimetz
- Rosalind Chao
- Kelly Marie Tran
- Will Forte
- James Brolin
Dónde ver Sweet Tooth, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Sweet Tooth se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Sweet Tooth se puede ver en Netflix.
- España: Sweet Tooth se puede ver en Netflix.