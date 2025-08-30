Netflix y la serie que arrasa con solo 24 capítulos

La serie es una producción estadounidense, pero fue grabada en distintos puntos de Nueva Zelanda, que se acoplaban a la perfección a esta historia basada en un reconocido cómic. Su historia se convirtió en un relato tan atrapante dentro del catálogo de series y películas de Netflix, que llegó a renovarse hasta una tercera temporada, con un total de 24 capítulos cada uno.

Netflix incorporó a esta serie al catálogo de series y películas, a inicios del 2021, y desde entonces es una de las mejores historias de fantasía de toda la plataforma.

De qué trata Sweet Tooth, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 24 capítulos, Sweet Tooth centra su historia en: "En una épica aventura por un mundo posapocalíptico, un adorable niño mitad humano y mitad venado busca a su familia y un hogar acompañado de un arisco protector".

Estamos frente a una de las grandes series de Netflix, es por eso que se renovó durante 3 temporadas en el catálogo.

sweet tooth 3 Según los suscriptores, la última temporada de la serie, no tiene ningún desperdicio

Reparto de Sweet Tooth, la serie de Netflix

Nonso Anozie

Christian Convery

Adeel Akhtar

Stefania LaVie Owen

Naledi Murray

Amy Seimetz

Rosalind Chao

Kelly Marie Tran

Will Forte

James Brolin

Dónde ver Sweet Tooth, según la zona geográfica