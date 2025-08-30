ANSES confirmó lo que van a pagar por nacimiento, matrimonio y adopción en septiembre 2025

De esta manera, ANSES definió los montos de las Asignaciones de Pago Único para septiembre 2024 y las mismos quedaron de la siguiente manera:

Por Nacimiento: $67.078,73 (en agosto estaba en $65.828)

(en agosto estaba en $65.828) Por Matrimonio: $100.440,79 (en agosto estaba en $98.568)

(en agosto estaba en $98.568) Por Adopción: $401.074,32 (en agosto estaba en $393.596)

ANSES-nacimiento.jpg Los beneficiarios que se encuentren residiendo en el exterior, solo podrán percibir las asignaciones familiares, cuando los hijos por los que reclama el cobro residan en la República Argentina.

Vale recordar que el Estado paga un monto (por única vez) a las personas que registren un matrimonio, un nacimiento o la adopción de un niño que cumplan ciertos requisitos y dentro del límite de ingresos individuales y familiares.

ANSES: quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único

ANSES explica que para cobrar este bono único, el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $4.718.515 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar los $3.384.627.

Las personas interesadas en recibir este bono único de ANSES, deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

Personas que trabajen en relación de dependencia

Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Personas trabajadoras por temporada

Personas trabajadoras rurales

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Fechas de pago de las Asignaciones Pago Único en septiembre 2025

Como detalla ANSES en su página web respecto al calendario de pagos, las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) cobran de la siguiente manera: