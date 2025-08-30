Inicio Sociedad ANSES
ANSES confirmó lo que van a pagar por nacimiento, matrimonio y adopción en septiembre 2025

Los tres bonos que entrega la ANSES todos los meses a un grupo particular de beneficiarios volverán a tener un aumento en su monto en el noveno mes del 2025

Marcos Barrera
Marcos Barrera
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos que van a pagar en septiembre del 2025 por cada una de las Asignaciones de Pago Único (APU) que son nacimiento, matrimonio y adopción. Estos tres bonos extraordinarios se pagan una única vez a los interesados que cumplan una serie de requisitos impuestos por el organismo.

Vale recordar que desde junio 2024 los incrementos de ANSES en las jubilaciones, asignaciones y algunos planes sociales son mensual y tienen como referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, en este caso es la inflación de julio y el porcentaje fue del 1,9%.

Para el pago de las Asignaciones de pago único (matrimonio, nacimiento, adopción), el plazo que la presentación origine derecho a pago es de dos (2) años a partir de la fecha del hecho generador y a los valores vigentes a ese momento.

ANSES: aumentan los bonos extras por nacimiento, matrimonio y adopción en septiembre 2025

Las Asignaciones de Pago Único (APU) tendrán una nueva suba en sus montos finales en septiembre del 2025. Estos tres bonos extraordinarios de ANSES, que solamente cobran un grupo particular de beneficiarios, se clasifican en matrimonio, nacimiento y adopción.

De esta manera, ANSES definió los montos de las Asignaciones de Pago Único para septiembre 2024 y las mismos quedaron de la siguiente manera:

  • Por Nacimiento: $67.078,73 (en agosto estaba en $65.828)
  • Por Matrimonio: $100.440,79 (en agosto estaba en $98.568)
  • Por Adopción: $401.074,32 (en agosto estaba en $393.596)
Los beneficiarios que se encuentren residiendo en el exterior, solo podrán percibir las asignaciones familiares, cuando los hijos por los que reclama el cobro residan en la República Argentina.

Vale recordar que el Estado paga un monto (por única vez) a las personas que registren un matrimonio, un nacimiento o la adopción de un niño que cumplan ciertos requisitos y dentro del límite de ingresos individuales y familiares.

ANSES: quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único

ANSES explica que para cobrar este bono único, el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $4.718.515 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar los $3.384.627.

Las personas interesadas en recibir este bono único de ANSES, deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

  • Personas que trabajen en relación de dependencia
  • Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
  • Personas trabajadoras por temporada
  • Personas trabajadoras rurales
  • Personas que cobren la Prestación por Desempleo
  • Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Fechas de pago de las Asignaciones Pago Único en septiembre 2025

Como detalla ANSES en su página web respecto al calendario de pagos, las Asignaciones de pago único (matrimonio, adopción y nacimiento) cobran de la siguiente manera:

  • Primera quincena: del miércoles 10 de septiembre al viernes 10 de octubre
  • Segunda quincena: del lunes 22 de septiembre al viernes 10 de octubre

