La Superliga de básquet tiene doble liderazgo

El Tomba, vigente campeón, llegó a los 9 puntos tras derrotar a Atenas Sport Club en duelo de pesos pesados. El partido tuvo de todo, sobretodo un marcador que no dio respiro en ambos tableros. Abel Trejo fue la gran figura con 27 puntos del 80 a 79 final.

basquet (11) Atenas-Godoy Cruz, partidazo en noche de Superliga. FMB

A esa misma línea llegó el Naranja, con un triunfo catedrático sobre un Israelita Macabi que no despega. En el este provincial, el equipo de Diego Cabañez cantó victoria por un amplio 81 a 56. Tobías Cravero marcó 21 puntos y Guido Francese sumó otros 18.