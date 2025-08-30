Inicio Ovación Basquet Superliga
Largó la fecha 5

La Superliga de básquet tiene doble liderazgo

Godoy Cruz y Rivadavia ganaron y mandan en la Superliga de básquet, aunque San José podría ser líder cuando se ponga al día.

Por UNO
La fecha 5 de la Superliga de básquet se puso en marcha con cuatro partidos. Godoy Cruz y Rivadavia cantaron victoria y son líderes transitorios, al menos hasta que San José se ponga al día. También ganó Anzorena y sigue recuperando terreno en la tabla de posiciones.

El Tomba, vigente campeón, llegó a los 9 puntos tras derrotar a Atenas Sport Club en duelo de pesos pesados. El partido tuvo de todo, sobretodo un marcador que no dio respiro en ambos tableros. Abel Trejo fue la gran figura con 27 puntos del 80 a 79 final.

A esa misma línea llegó el Naranja, con un triunfo catedrático sobre un Israelita Macabi que no despega. En el este provincial, el equipo de Diego Cabañez cantó victoria por un amplio 81 a 56. Tobías Cravero marcó 21 puntos y Guido Francese sumó otros 18.

San José no deja de ser un nombre importante en cuestión. El Santo es el único invicto con cuatro triunfos en la misma cantidad de partidos. Como local, los de Fernando Santalucía vencieron a Municipalidad de San Carlos 80 a 67 y alcanzaron los 8 puntos. Si gana su duelo pendiente ante Israelita Macabi será puntero en soledad.

Anzorena quiere volver a ser el de la temporada pasada, sólido en números y nivel. Tras un arranque irregular, el Rojo de la Sexta va recuperando terreno de a poco. Anoche le ganó en San Luis a GEPU 78-69 y tiene 3 triunfos y 2 caídas en sus primeros 5 encuentros.

Los partidos que se vienen en la Superliga de básquet

Domingo:

  • 20.30 hs Macabi vs San José (4ta fecha).
  • 20.30 hs Huracán Las Heras vs San Martín (5ta fecha).
  • 21 hs Andes Talleres vs General San Martín (5ta fecha).

Posiciones Superliga de básquet

  1. Godoy Cruz 9 pts - 5 PJ
  2. Rivadavia 9 pts - 5 PJ
  3. San José 8 pts - 4 PJ
  4. Anzorena 8 pts - 5 PJ
  5. Atenas 8 pts - 5 PJ
  6. GEPU 7 pts - 5 PJ
  7. San Carlos pts - 5 PJ
  8. Huracán Las Heras 6 pts - 4 PJ

