El Cheche Sánchez volvió a la cancha de la Lepra, donde se formó, y reconoció: "Es como volver a casa"

- Sí, la verdad es que fue muy lindo ver cómo está creciendo la Ciudad Deportiva, y cómo ha cambiado. Me pone muy feliz. Son sensaciones encontradas, porque la verdad enfrentarme al club que amo me genera esas sensaciones raras, pero estoy feliz y me pone contento ver que el club está creciendo y haber vuelto a jugar también, y hacerlo en el club, justo en el predio donde salí, donde hice todas las Inferiores, la verdad es que para mí fue muy lindo y no podría haber sido mejor.

Embed - Cheche Sánchez, de vuelta en el Gargantini

-¿Cómo estás? Desde lo anímico, desde lo futbolístico, desde lo psicológico, lo profesional, lo personal también, porque fuiste papá, ¿cómo has llevado todo este tiempo?

-Bien, la verdad es que estoy contento y con muchas ganas de seguir, porque todavía queda en esta etapa agarrar minutos, agarrar rodaje, así que estoy muy contento con eso, y bueno, mi hija de ocho meses es el envión de todas las mañanas, el motorcito. La verdad es que estoy contento y con todas las ganas de seguir jugando y seguir sumando minutos.

-¿Cuántos abrazos has dado hoy acá?

-No se, perdí la cuenta desde que llegué y voy a seguir perdiendo la cuenta porque tengo para saludar para rato, la verdad es que con toda la gente que está acá siempre uno tiene lindos recuerdos, y eso, para mí es reconfortante y me llena de energía.

Cheche Sánchez. Sánchez jugó en reserva contra la Lepra.

El Cheche Sánchez, de la cantera de Independiente Rivadavia

Luciano Sánchez se formó en la Lepra donde jugó 99 partidos en la Primera Nacional y marcó un par de goles antes de ser vendido a Argentinos Juniors.

En el Bicho jugó 48 partidos e hizo un gol antes de sufrir una grave lesión que lo lo mantuvo casi dos años inactivo y de la que está volviendo en la reserva del Bicho.