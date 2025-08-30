El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Mono de Agua Yang, un signo ingenioso, curioso y con gran capacidad de adaptación. La astrología china indica que esta jornada se presta para actividades que estimulen la creatividad, la interacción social y la apertura a nuevas ideas de los signos zodiacales. Es un buen día para resolver problemas con soluciones originales y para comunicarse con sinceridad en las relaciones personales. Se recomienda fomentar el trabajo en equipo, compartir proyectos y realizar actividades de ocio en compañía. En cambio, no es aconsejable involucrarse en discusiones innecesarias, hacer promesas que no se puedan cumplir o tomar decisiones financieras apresuradas.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este domingo para los 12 signos en el día del Mono de Agua