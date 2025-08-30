Inicio Sociedad Horóscopo chino
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este domingo para los 12 signos en el día del Mono de Agua

El horóscopo chino te presenta sus predicciones para este domingo 31 de agosto de 2025, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella
El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones para todos los signos orientales de este domingo 31 de agosto de 2025 según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco). En la astrología china, cada día está regido por una pareja de estos elementos, formando un ciclo de 60 días. Este conocimiento milenario determina la energía dominante del día y se usa en la planificación de actividades personales, ceremonias y decisiones importantes durante toda la jornada.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Mono de Agua Yang, un signo ingenioso, curioso y con gran capacidad de adaptación. La astrología china indica que esta jornada se presta para actividades que estimulen la creatividad, la interacción social y la apertura a nuevas ideas de los signos zodiacales. Es un buen día para resolver problemas con soluciones originales y para comunicarse con sinceridad en las relaciones personales. Se recomienda fomentar el trabajo en equipo, compartir proyectos y realizar actividades de ocio en compañía. En cambio, no es aconsejable involucrarse en discusiones innecesarias, hacer promesas que no se puedan cumplir o tomar decisiones financieras apresuradas.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Mono de Agua Yang.

  • Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): La energía del Mono de Agua Yang es muy favorable para la Rata, generando un ambiente de cooperación y diversión. Este día es ideal para mantener reuniones con amigos y familiares, así como para fortalecer lazos de confianza. La astrología china recomienda aprovechar la jornada para aprender algo nuevo y practicar actividades intelectuales. Conviene evitar la procrastinación y dejar pendientes importantes para otro momento. También es recomendable no involucrarse en secretos o rumores que puedan afectar la armonía
  • Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): El Mono de Agua Yang ofrece un ritmo cambiante que puede incomodar la naturaleza estructurada del Búfalo. Será importante mantener la paciencia y adaptarse a las circunstancias para no perder el control. La astrología china aconseja realizar actividades al aire libre y dedicar tiempo a la organización personal. Se deben evitar enfrentamientos con superiores o discusiones en el ámbito laboral. Tampoco es recomendable dejarse llevar por críticas externas, ya que podrían afectar el ánimo innecesariamente
  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): La energía del Mono puede generar choques con el Tigre, ya que ambos signos poseen personalidades fuertes. El día será más productivo si se mantiene la calma y se elige la vía diplomática al resolver diferencias. La astrología china sugiere concentrarse en actividades físicas y en proyectos que requieran entusiasmo y movimiento. Conviene evitar rivalidades innecesarias y situaciones que despierten celos o competitividad excesiva. También se recomienda no sobrecargar la agenda con más responsabilidades de las que se pueden asumir
  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): La influencia del Mono de Agua Yang favorece al Conejo con oportunidades de socializar y establecer nuevas alianzas. Es un día excelente para colaborar con otros y para compartir ideas que puedan abrir caminos en el futuro. La astrología china aconseja dedicar tiempo a actividades artísticas, lecturas o conversaciones inspiradoras. Conviene evitar ambientes tensos o discusiones en pareja que puedan desgastar la energía emocional. También es recomendable no postergar asuntos relacionados con la salud o el bienestar físico
  • Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): El Dragón y el Mono forman una alianza muy positiva, lo que convierte a este día en una jornada afortunada. La energía favorecerá la creatividad, la innovación y la posibilidad de liderar proyectos con éxito. La astrología china recomienda aprovechar para compartir ideas y planificar objetivos a mediano plazo. Conviene evitar actitudes autoritarias o la falta de escucha hacia los demás. También se recomienda no desgastarse en actividades sin sentido práctico que resten energía a los planes importantes
  • Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): La Serpiente se beneficia de la astucia y la inteligencia del Mono, lo que potencia la claridad mental y la capacidad de negociación. Es un día propicio para cerrar acuerdos y resolver malentendidos con diálogo honesto. La astrología china sugiere realizar actividades meditativas y rodearse de personas que aporten calma. Conviene evitar situaciones de excesiva presión laboral o de competitividad desmedida. También es recomendable no dejarse llevar por emociones negativas o críticas destructivas
  • Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): La energía del Mono de Agua Yang estimula la espontaneidad del Caballo, favoreciendo un día alegre y dinámico. Es un momento excelente para salir, divertirse y compartir actividades sociales. La astrología china aconseja enfocarse en proyectos que requieran entusiasmo y comunicación. Conviene evitar decisiones financieras impulsivas o gastos innecesarios. También es recomendable no dejar que la dispersión afecte los compromisos asumidos
  • Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): La jornada puede resultar un tanto inestable para la Cabra, ya que la energía del Mono tiende a alterar su necesidad de armonía. Será importante rodearse de personas que transmitan calma y apoyo. La astrología china recomienda dedicar tiempo a actividades creativas, manuales o espirituales. Conviene evitar la autocrítica excesiva y los entornos demasiado competitivos. También es recomendable no involucrarse en responsabilidades que generen estrés innecesario
  • Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): Al ser su propio día, el Mono de Agua Yang experimentará una energía muy favorable y expansiva. Es un excelente momento para liderar proyectos, expresar ideas y destacar en actividades sociales. La astrología china aconseja aprovechar la jornada para iniciar conversaciones importantes y planificar nuevas metas. Conviene evitar la dispersión y la falta de compromiso en los proyectos que se comiencen. También es recomendable no subestimar la importancia de escuchar a los demás
  • Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): El Gallo encuentra en el Mono un aliado para potenciar su capacidad de análisis y estrategia. El día será ideal para tomar decisiones inteligentes y organizar asuntos laborales o familiares. La astrología china sugiere dedicar tiempo a la planificación de mediano plazo y a la reflexión. Conviene evitar la crítica excesiva hacia los demás, ya que podría generar conflictos innecesarios. También es recomendable no descuidar la vida personal en favor de las responsabilidades
  • Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): La energía del Mono puede generar cierta incomodidad en el Perro, ya que suele preferir la estabilidad. Será fundamental mantener la serenidad y no dejarse llevar por la desconfianza. La astrología china recomienda enfocarse en actividades al aire libre y compartir tiempo de calidad con amigos cercanos. Conviene evitar discusiones familiares y actitudes pesimistas. También es recomendable no asumir compromisos que no se puedan cumplir
  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): El Mono de Agua Yang inspira al Cerdo a ser más sociable y abierto a nuevas experiencias. La jornada será favorable para las reuniones y para compartir momentos de alegría con seres queridos. La astrología china aconseja aprovechar para fortalecer lazos de confianza y practicar la gratitud. Conviene evitar la pereza y el exceso de indulgencia en placeres materiales. También es recomendable no confiar en exceso en personas poco conocidas en temas importantes

