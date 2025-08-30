Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
Ignacio Perruzzi tras el clásico entre San Lorenzo y Huracán: "Es importante sumar"

San Lorenzo, con el mendocino Ignacio Perruzzi, no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y se tuvo que conformar con un empate por la fecha 7 del Torneo Clausura

Perruzzi rescató el punto que sumó el Ciclón.

San Lorenzo, con otra destacada actuación del mendocino Ignacio Perruzzi, no pudo aprovechar la superioridad numérica ante Huracán y se tuvo que conformar con un empate sin goles, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, jugado esta tarde en el estadio Nuevo Gasómetro.

Huracán, en tanto, pudo aguantar más de una hora con un jugador menos por la expulsión de Luciano Giménez e incluso tuvo situaciones claras para llevarse un triunfo que hubiese sido histórico, y que no consigue en la casa de su eterno rival desde el Apertura 2001.

El delantero del “Globo” vio la tarjeta roja a los 26' del primer tiempo sobre Ignacio Perruzzi. Esto obligó a los jugadores del equipo visitante a replegarse para intentar sostener el empate, lo que se presentaba como un verdadero desafío.

El mendocino Perruzzi, recientemente convocado a la Selección argentina Sub 20, analizó: "Ellos hicieron un partido inteligente y se hizo complicado. Obviamente el que tiene un jugador más tiene que proponer, creo que lo hicimos y bueno, no se nos dio la victoria, pero es importante sumar de cara a lo que viene".

Ya en el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal par San Lorenzo a los ocho minutos, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo.

San Lorenzo está prendido en el Clausura y en tabla anual

De esta manera, San Lorenzo, que venía de ganarle 1-0 como local a Instituto de Córdoba, dejó pasar una muy buena oportunidad para escalar hasta la primera posición de la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, el “Ciclón” marcha sexto con 39 puntos, aunque se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Huracán, por su parte, llegó a los 11 puntos y quedó a tres unidades del líder de la Zona A, que es Barracas Central.

