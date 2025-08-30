Ignacio Perruzzi tras el clásico entre San Lorenzo y Huracán: "Es importante sumar"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1961887921234997447&partner=&hide_thread=false "ELLOS JUGARON UN PARTIDO INTELIGENTE, SE PUDIERON METER BIEN ATRÁS". Perruzzi analizó el planteo de Huracán en el Nuevo Gasómetro... ¿Coincidís?



El mendocino Perruzzi, recientemente convocado a la Selección argentina Sub 20, analizó: "Ellos hicieron un partido inteligente y se hizo complicado. Obviamente el que tiene un jugador más tiene que proponer, creo que lo hicimos y bueno, no se nos dio la victoria, pero es importante sumar de cara a lo que viene".

Ya en el segundo tiempo, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal par San Lorenzo a los ocho minutos, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo.

San Lorenzo está prendido en el Clausura y en tabla anual

De esta manera, San Lorenzo, que venía de ganarle 1-0 como local a Instituto de Córdoba, dejó pasar una muy buena oportunidad para escalar hasta la primera posición de la Zona B. En lo que respecta a la tabla anual, el “Ciclón” marcha sexto con 39 puntos, aunque se mantiene muy cerca de los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Huracán, por su parte, llegó a los 11 puntos y quedó a tres unidades del líder de la Zona A, que es Barracas Central.