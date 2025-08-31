La gran final del certamen será este domingo desde las 21.10hs (hora argentina) ante Brasil, que le ganó en semifinales a nada menos que Estados Unidos, por 92 a 77.

basquet-seleccion argentina-americup-canada-festejo (1) La Selección argentina de Pablo Prigioni llegó con la motivación del partidazo ante Puerto Rico y derrotó a Canadá para poder defender su título del 2022 frente a Brasil. Foto: Gentileza FIBA Americas

La Selección argentina de básquet y una brillante actuación ante Canadá

La Selección argentina de básquet se pudo lucir este sábado frente a uno de los grandes candidatos de este certamen panamericano de la FIBA -Canadá- que llegó a esta instancia como invicto.

El quinteto de Pablo Prigioni dominó durante los 40 minutos de juego y estuvo siempre al frente en el tanteador, donde llegó a sacar 25 puntos de diferencia. José Vildoza aportó 26 puntos y 7/9 en triples.

Cuando Canadá intentó una reacción se encontró con una sólida defensa argentina que lo maniató. Apostando a la intensidad defensiva y juego físico, los norteamericanos se acercaron en el marcador, pero allí apareció la figura de Vildoza y los tiros largos, secundado por Nicolás Brussino y Francisco Caffaro, para mantener la diferencia.

También se lucieron en la selección argentina de básquet Gonzalo Corbalán, que sumó 12 puntos y 11 rebotes; Juan Fernández, con 11 rebotes y tres tapas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1961975865148871163&partner=&hide_thread=false ¡ARGENTINA JUGARÁ LA FINAL DE LA AMERICUP ANTE BRASIL!



La #SelecciónArgentina de Básquet le ganó 83-73 a Canadá y defenderá el título contra el mismo rival al cual venció en la edición anterior del torneo. pic.twitter.com/iGUREEji4q — TyC Sports (@TyCSports) August 31, 2025

La palabra de Pablo Prigioni

Tras el final del encuentro semifinal, el entrenador de la Selección argentina de básquet analizó el juego y dijo: "Sabíamos que Canadá es un equipo que corre mucho, tiene tres o cuatro jugadores que buscan ataques rápido en la posesión y que teníamos que estar concentrados para tratar de frenar. Y después limitar su tiro de tres puntos, creo que Brussino hizo un trabajo extraordinario con George. Ellos tuvieron que jugar incómodos, tuvieron que hacer cosas que normalmente no hacían. Eso nos permitió dominar el juego".

Respecto a la final con Brasil, Pablo Prigioni señaló a la prensa de la CAB que "el enfoque para el mañana (por este domingo) es el mismo. Mantener la concentración, competir cada posesión, construir los partidos desde la defensa y ofensivamente encontrar nuestro ritmo y sentirnos cómodos. Va a ser un partido difícil, ya lo sabemos, pero los chicos están muy enfocados".