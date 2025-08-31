Ariel Broggi

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima, planifica el equipo que jugará este lunes ante Nueva Chicago.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Tras dos derrotas consecutivas Gimnasia y Esgrima se prepara para jugar ante Nueva Chicago por la fecha 29 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional.

El Lobo es el líder del grupo con 52 unidades y jugará este lunes desde las 17.10, en Mataderos.

El Lobo jugará este lunes de visitante ante Nueva Chicago.

En el conjunto que dirige Ariel Broggi volverían a ser titulares Facundo Nadalín, Fermín Antonini, Matías Muñoz y Luciano Cingolani y los que saldrían respecto el duelo con Unión son Federico Torres, Nahuel Barboza, Brian Andrada y Nicolás Servetto.

El probable once de Gimnasia y Esgrima

El entrenador del Lobo tiene en mente poner a estos jugadores para enfrentar a Nueva Chicago: Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Saavedra, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Luciano Cingolani y Nicolás Ferreyra.

El equipo del Parque buscará volver a ganar tras dos derrotas seguidas, ambas por la mínima diferencia.

Matías Muñoz vuelve en Gimnasia y Esgrima

El volante Matías Muñoz volverá a ser titular en Gimnasia y Esgrima tras cumplir dos fechas de suspensión.

Matías Muñoz retornará al equipo titular, tras cumplir las dos fechas de suspensión.

"Con Nueva Chicago tenemos otra final de las 6 que nos quedan. Vamos a enfrentar a un rival duro y nos estamos preparando de la mejor manera", admitió Matías Muñoz.

"Tenemos solo 6 partidos por jugar y hay que seguir por este camino, trabajando con la misma intensidad y humildad. Estamos con muchas ganas de afrontar este sprint final y vamos a dejar todo para poder estar en la definición", cerró el mediocampista, una de las figuras del Lobo.

Los próximos tres partidos de Gimnasia y Esgrima confirmados

  • Fecha 29: Visitante con Nueva Chicago (lunes 1/9 a las 17.10)
  • Fecha 30: Local con Gimnasia y Esgrima de Jujuy ( domingo 14-30)
  • Fecha 31: Visitante con Agropecuario (Lunes 15/9 14)

