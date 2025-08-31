El probable once de Gimnasia y Esgrima
El entrenador del Lobo tiene en mente poner a estos jugadores para enfrentar a Nueva Chicago: Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Saavedra, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Luciano Cingolani y Nicolás Ferreyra.
El equipo del Parque buscará volver a ganar tras dos derrotas seguidas, ambas por la mínima diferencia.
Matías Muñoz vuelve en Gimnasia y Esgrima
El volante Matías Muñoz volverá a ser titular en Gimnasia y Esgrima tras cumplir dos fechas de suspensión.
"Con Nueva Chicago tenemos otra final de las 6 que nos quedan. Vamos a enfrentar a un rival duro y nos estamos preparando de la mejor manera", admitió Matías Muñoz.
"Tenemos solo 6 partidos por jugar y hay que seguir por este camino, trabajando con la misma intensidad y humildad. Estamos con muchas ganas de afrontar este sprint final y vamos a dejar todo para poder estar en la definición", cerró el mediocampista, una de las figuras del Lobo.
Los próximos tres partidos de Gimnasia y Esgrima confirmados
- Fecha 29: Visitante con Nueva Chicago (lunes 1/9 a las 17.10)
- Fecha 30: Local con Gimnasia y Esgrima de Jujuy ( domingo 14-30)
- Fecha 31: Visitante con Agropecuario (Lunes 15/9 14)