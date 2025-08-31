El probable once de Gimnasia y Esgrima

El entrenador del Lobo tiene en mente poner a estos jugadores para enfrentar a Nueva Chicago: Lautaro Petruchi, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Saavedra, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni, Luciano Cingolani y Nicolás Ferreyra.

El equipo del Parque buscará volver a ganar tras dos derrotas seguidas, ambas por la mínima diferencia.

Matías Muñoz vuelve en Gimnasia y Esgrima

El volante Matías Muñoz volverá a ser titular en Gimnasia y Esgrima tras cumplir dos fechas de suspensión.

"Con Nueva Chicago tenemos otra final de las 6 que nos quedan. Vamos a enfrentar a un rival duro y nos estamos preparando de la mejor manera", admitió Matías Muñoz.

"Tenemos solo 6 partidos por jugar y hay que seguir por este camino, trabajando con la misma intensidad y humildad. Estamos con muchas ganas de afrontar este sprint final y vamos a dejar todo para poder estar en la definición", cerró el mediocampista, una de las figuras del Lobo.

Los próximos tres partidos de Gimnasia y Esgrima confirmados