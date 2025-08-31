A qué hora juega Boca vs. Aldosivi por el Torneo Clausura

concentrados-boca Los concentrados de Boca para el partido ante Aldosivi.

El entrenador Russo hará una sola modificación con le relación al partido ante el Taladro y será el retorno de Ayrton Costa a la zaga central por Marco Pellegrino que sufrió una lesión de segundo grado en el obturador externo izquierdo.

El equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, por la sexta fecha del Torneo Clausura. El Tiburón está último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, por lo que lucha para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.

Para este partido ante Boca, el entrenador Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi con el gol de Leandro González Pirez.

Las probables formaciones:

Aldosivi de Mar del Plata: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: José Maria Minella, Mar del Plata, Buenos Aires.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: José Carreras.

Horario: 14.30 TV: ESPN Premium.