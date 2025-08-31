Sobre cómo terminó físicamente en una cancha que tuvo a la lluvia como principal protagonista, Sartori expresó: “Terminé muy cansado porque presionamos mucho arriba. Hicimos mucho desgaste. Terminé bien, el cambio fue más por otra cosa que por cansancio. Por suerte pude cumplir”.

El próximo compromiso de Independiente Rivadavia será ante Tigre por Copa Argentina, rival contra el que fue perjudicado por fallos arbitrales días atrás: “Nosotros ya dimos vuelta la página. Seguro salimos a jugar con eso en la cabeza, pero lo tenemos que usar a nuestro favor. No salir como locos porque es fútbol. Hay que tomárselo de la misma manera que siempre”.

Antes de despedirse, Sartori habló del esquema 5-3-2 con el que la Lepra afrontó sus últimos compromisos: “En el fútbol nada llega para quedarse por siempre. Uno por ahí tiene que acoplarse a la idea que propone el cuerpo técnico. Es el tercer partido y lo hicimos bien, nos vamos acostumbrando. Seguiremos trabajando”.

Por último, y con una pícara sonrisa, al delantero de Independiente Rivadavia le preguntaron para qué estaba el equipo en lo que resta de la temporada. “No sé, primero tenemos Copa Argentina y después veremos”, sentenció.