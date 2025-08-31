Vanessa Kirby es la protagonista de la película que recién llega a Netflix.

Netflix es la plataforma de streaming más popular del mundo. Dentro de su catálogo cuenta con muchas series y películas que han logrado eclipsar a los suscriptores. Una de ellas es un drama, recientemente incorporado, protagonizado por Vanessa Kirby.

Se trata de la película La noche siempre llega, que sigue la historia de una mujer que debe arriesgarlo todo para asegurarse un futuro para ella y su hermano, emprendiendo una peligrosa odisea y enfrentándose a su oscuro pasado.

Basada en la exitosa novela de Willy Vlautin, la película La noche siempre llega fue dirigida por Benjamin Caron y se incorporó a Netflix el viernes 15 de agosto de 2025. Este drama de suspenso de 1 hora 48 minutos cuenta con el papel protagónico de Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh y Zack Gottsagen.

la noche siempre llega-vanessa kirby (1)
La noche siempre llega es una película protagonizada por Vanessa Kirby que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la película La noche siempre llega

La historia de La noche siempre llega se sitúa en Portland, ciudad en la que vive una mujer llamada Lynette (Vanessa Kirby), quien no ha tenido una vida fácil. Ella es responsable de su hermano Kenny, que necesita cuidados constantes. Además, está en riesgo de quedarse en la calle y tiene una madre problemática. Su única esperanza es conseguir una casa con el dinero ahorrado durante años para darle un futuro a su hermano y a ella misma.

Pero cuando su madre gasta todo en un coche, Lynette debe hacer cualquier cosa, aunque sea ilegal, para conseguir un techo. De lo contrario, corre el riesgo de que a Kenny lo separen de ella los servicios sociales.

la noche siempre llega
En la noche siempre llega, una mujer debe arriesgarlo todo para asegurarse un futuro para ella y su hermano, emprendiendo una peligrosa odisea y enfrentándose a su oscuro pasado.

La película de Netflix es una carrera contrarreloj para recuperar el dinero perdido, por lo que sigue a la protagonista a lo largo de toda la noche, viendo cómo se enfrenta a su oscuro pasado para lograr de una vez la libertad y la estabilidad que tanto ansía.

Reparto de La noche siempre llega, película de Netflix

  • Vanessa Kirby como Lynette
  • Jennifer Jason Leigh como Doreen
  • Zack Gottsagen como Kenny
  • Stephan James como Cody
  • Julia Fox como Gloria
  • Eli Roth como Blake
  • Randall Park como Scott
  • Michael Kelly como Tommy
  • J. Claude Deering como David Claremont
  • Dana Millican como Rebecca

Netflix: tráiler de la película La noche siempre llega

Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La noche siempre llega, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película La noche siempre llega (Night Always Comes) se puede ver en Netflix.
  • España: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.

