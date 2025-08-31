la noche siempre llega-vanessa kirby (1) La noche siempre llega es una película protagonizada por Vanessa Kirby que acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la película La noche siempre llega

La historia de La noche siempre llega se sitúa en Portland, ciudad en la que vive una mujer llamada Lynette (Vanessa Kirby), quien no ha tenido una vida fácil. Ella es responsable de su hermano Kenny, que necesita cuidados constantes. Además, está en riesgo de quedarse en la calle y tiene una madre problemática. Su única esperanza es conseguir una casa con el dinero ahorrado durante años para darle un futuro a su hermano y a ella misma.

Pero cuando su madre gasta todo en un coche, Lynette debe hacer cualquier cosa, aunque sea ilegal, para conseguir un techo. De lo contrario, corre el riesgo de que a Kenny lo separen de ella los servicios sociales.

la noche siempre llega En la noche siempre llega, una mujer debe arriesgarlo todo para asegurarse un futuro para ella y su hermano, emprendiendo una peligrosa odisea y enfrentándose a su oscuro pasado.

La película de Netflix es una carrera contrarreloj para recuperar el dinero perdido, por lo que sigue a la protagonista a lo largo de toda la noche, viendo cómo se enfrenta a su oscuro pasado para lograr de una vez la libertad y la estabilidad que tanto ansía.

Reparto de La noche siempre llega, película de Netflix

Vanessa Kirby como Lynette

Jennifer Jason Leigh como Doreen

Zack Gottsagen como Kenny

Stephan James como Cody

Julia Fox como Gloria

Eli Roth como Blake

Randall Park como Scott

Michael Kelly como Tommy

J. Claude Deering como David Claremont

Dana Millican como Rebecca

Netflix: tráiler de la película La noche siempre llega

Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película La noche siempre llega, según la zona geográfica