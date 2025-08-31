La serie australiana de Netflix que arrasa con solo 8 capítulos

La serie australiana de Netflix que arrasa con solo 8 capítulos

El catálogo de series y películas de Netflix ofrece alternativas pensadas para todo tipo de suscriptores. Una serie ha conquistado al mundo entero con un relato repleto de misterio, siendo de las ofertas australianas más elegidas de todas, con una historia que apenas se compone de 8 capítulos: Clickbait.

Si bien no son especialistas en algún género en particular, los suscriptores suelen rendirse ante la llegada de series y películas de producción australiana a Netflix, con un fanatismo sin explicación. Esta serie llegó a ser una de las más elegidas de todo el catálogo, y es que su relato pasó a ser de los más polémicos de la plataforma, y con ello reunió una enorme cantidad de reproducciones.

clickbait 2
La serie es considerada por muchos como la mejor historia australiana de Netflix

Estamos frente a una serie que es la combinación perfecta de drama, misterio y crímenes, que se convirtió en uno de los furores más grandes al momento de su estreno, y que en la actualidad sigue sumando reproducciones. Las redes sociales y las desapariciones son los protagonistas en la oferta del catálogo de series y películas de Netflix, que llamó la atención del mundo entero.

Su éxito fue tan grande que recibió la nominación a mejor oferta australiana el año de su estreno, y eso, más las grandes reseñas, se vieron reflejadas en reproducciones dentro del catálogo de series y películas de Netflix. La serie es considerada una bestia del género dramático, y los suscriptores se han encargado de que, inclusive en la actualidad, no para de sumar reproducciones.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2021, y desde entonces es de las mejores historias australianas de la plataforma.

Embed - Clickbait | Avance oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Clickbait

De acuerdo lo que sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie considerada como el mayor éxito australiano, Clickbait centra su historia en: "Luego del secuestro de Nick Brewer acompañado de un perverso giro cibernético, sus allegados se apresuran por descubrir quién está detrás del hecho y sus motivaciones".

8 capítulos bastaron para ser considerada de las mejores series criminales de todo Netflix.

clickbait 1
La serie trajo a Netflix una historia polémica y perturbadora

Reparto de Clickbait, serie de Netflix

  • Zoe Kazan como Pia Brewer
  • Betty Gabriel como Sophie Brewer
  • Adrian Grenier como Nick Brewer
  • Phoenix Raei como Roshan Amir
  • Abraham Lim como Ben Park
  • Jessie Collins como Emma Beesley
  • Ian Meadows como Matt Aldin

Dónde ver la serie Clickbait, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Clickbait se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Clickbait se puede ver en Netflix.
  • España: Clickbait se puede ver en Netflix.

