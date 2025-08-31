La serie australiana de Netflix que arrasa con solo 8 capítulos

Su éxito fue tan grande que recibió la nominación a mejor oferta australiana el año de su estreno, y eso, más las grandes reseñas, se vieron reflejadas en reproducciones dentro del catálogo de series y películas de Netflix. La serie es considerada una bestia del género dramático, y los suscriptores se han encargado de que, inclusive en la actualidad, no para de sumar reproducciones.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2021, y desde entonces es de las mejores historias australianas de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Clickbait

De acuerdo lo que sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie considerada como el mayor éxito australiano, Clickbait centra su historia en: "Luego del secuestro de Nick Brewer acompañado de un perverso giro cibernético, sus allegados se apresuran por descubrir quién está detrás del hecho y sus motivaciones".

8 capítulos bastaron para ser considerada de las mejores series criminales de todo Netflix.

clickbait 1 La serie trajo a Netflix una historia polémica y perturbadora

Reparto de Clickbait, serie de Netflix

Zoe Kazan como Pia Brewer

Betty Gabriel como Sophie Brewer

Adrian Grenier como Nick Brewer

Phoenix Raei como Roshan Amir

Abraham Lim como Ben Park

Jessie Collins como Emma Beesley

Ian Meadows como Matt Aldin

Dónde ver la serie Clickbait, según la zona geográfica