La serie australiana de Netflix que arrasa con solo 8 capítulos

Su éxito fue tan grande que recibió la nominación a mejor oferta australiana el año de su estreno, y eso, más las grandes reseñas, se vieron reflejadas en reproducciones dentro del catálogo de series y películas de Netflix. La serie es considerada una bestia del género dramático, y los suscriptores se han encargado de que, inclusive en la actualidad, no para de sumar reproducciones.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2021, y desde entonces es de las mejores historias australianas de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Clickbait
De acuerdo lo que sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie considerada como el mayor éxito australiano, Clickbait centra su historia en: "Luego del secuestro de Nick Brewer acompañado de un perverso giro cibernético, sus allegados se apresuran por descubrir quién está detrás del hecho y sus motivaciones".
8 capítulos bastaron para ser considerada de las mejores series criminales de todo Netflix.
La serie trajo a Netflix una historia polémica y perturbadora
Reparto de Clickbait, serie de Netflix
- Zoe Kazan como Pia Brewer
- Betty Gabriel como Sophie Brewer
- Adrian Grenier como Nick Brewer
- Phoenix Raei como Roshan Amir
- Abraham Lim como Ben Park
- Jessie Collins como Emma Beesley
- Ian Meadows como Matt Aldin
