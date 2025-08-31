Tras el éxito del 2022, la temporada de 9 episodios, le siguieron la temporada 2 con 6 capítulos, y una tercera y última de solo cuatro episodios, estas dos últimas estrenadas en 2024.

Protagonizada por Christoforos Alexiou y Klelia Andriolatou, esta entrega de Netflix, que es una de las más vistas entre los dramas románticos entre todas las series y películas del catálogo, tiene un relato que atrapa o atrapa.

Un apuesto maestro que llega a un pueblito griego donde conoce a una chica encantadora, le da inicio a una historia romántica, con uno que otro pasaje de misterio e intriga.

Netflix: de qué trata la serie El maestro y la música azul

El relato de esta serie de Netflix pone en el centro de la escena a Orestis Emmanouil (Christoforos Papakaliatis), un reconocido músico muy apuesto y que tiene una personalidad muy entradora. Su vida lo lleva a un pueblito griego llamado Paxos, donde todo transcurre con tranquilidad y armonía. En ese sitio conoce a Klelia (Klelia Andriolatou), la carismática mujer con quien conecta inmediatamente y el amor se hace presente de la nada. Pero no todo es color de rosa, ya que el músico que envuelto un escándalo romántico y descubre un oscuro misterio.

netflix-el-maestro-y-la-musica-azul-serie Este drama romántico es una de las películas más vistas de Netflix dentro de esos generos.

Reparto de El maestro y la música azul, serie de Netflix

Christoforos Papakaliatis (Orestis Emmanouil)

Charis Alexiou (Haris)

Klelia Andriolatou (Klelia)

María Kavoyianni (María)

Marisha Triantafyllidou (Sofía)

Fanis Mouratidis (Fanis)

Tráiler de El maestro y la música azul, serie de Netflix

