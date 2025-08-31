Tras el éxito del 2022, la temporada de 9 episodios, le siguieron la temporada 2 con 6 capítulos, y una tercera y última de solo cuatro episodios, estas dos últimas estrenadas en 2024.
Protagonizada por Christoforos Alexiou y Klelia Andriolatou, esta entrega de Netflix, que es una de las más vistas entre los dramas románticos entre todas las series y películas del catálogo, tiene un relato que atrapa o atrapa.
Un apuesto maestro que llega a un pueblito griego donde conoce a una chica encantadora, le da inicio a una historia romántica, con uno que otro pasaje de misterio e intriga.
netflix-serie-el-maestro-y-la-musica-azul
El actor Christoforos Papakaliatis interpreta a Orestis Emmanouil en la serie de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie El maestro y la música azul
El relato de esta serie de Netflix pone en el centro de la escena a Orestis Emmanouil (Christoforos Papakaliatis), un reconocido músico muy apuesto y que tiene una personalidad muy entradora. Su vida lo lleva a un pueblito griego llamado Paxos, donde todo transcurre con tranquilidad y armonía. En ese sitio conoce a Klelia (Klelia Andriolatou), la carismática mujer con quien conecta inmediatamente y el amor se hace presente de la nada. Pero no todo es color de rosa, ya que el músico que envuelto un escándalo romántico y descubre un oscuro misterio.
netflix-el-maestro-y-la-musica-azul-serie
Este drama romántico es una de las películas más vistas de Netflix dentro de esos generos.
Reparto de El maestro y la música azul, serie de Netflix
- Christoforos Papakaliatis (Orestis Emmanouil)
- Charis Alexiou (Haris)
- Klelia Andriolatou (Klelia)
- María Kavoyianni (María)
- Marisha Triantafyllidou (Sofía)
- Fanis Mouratidis (Fanis)
Tráiler de El maestro y la música azul, serie de Netflix
Embed - El Maestro y la Música Azul | Serie | Primera Temporada | Trailer
Dónde ver la película El maestro y la música azul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El maestro y la música azul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Maestro in blue se puede ver en Netflix.
- España: la serie El maestro y la música azul se puede ver en Netflix.