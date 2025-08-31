Con la llegada de la Tormenta de Santa Rosa, varias provincias se han visto afectadas por la llegada de fuertes vientos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta a una gran cantidad de provincias para este domingo 24 de agosto.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por la llegada de fuertes vientos a la mitad del país.En el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. En las zonas de Humahuaca, Iruya y cumbres calchaquíes las velocidades serán inferiores.
El resto del área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.
Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias