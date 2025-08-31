Alerta amarilla: la mitad del país bajo amenaza por la tormenta de Santa Rosa y los fuertes vientos

Alerta amarilla
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para todas las provincias del Sur, Cuyo y el centro. El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan algunas tormentas embebidas.
Además, el área del Río de la Plata y la costa de Buenos Aires será afectada por vientos fuertes del noreste con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. El resto del área bajo alerta espera intensidades similares, pero del cuadrante sur.