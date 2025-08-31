Inicio Sociedad Alerta
Alerta amarilla: la mitad del país bajo amenaza por la tormenta de Santa Rosa y los fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por las fuertes lluvias a varias provincias este domingo. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Toma las medidas necesarias para cuidarte

Llegó la tormenta Santa Rosa y muchas provincias se ven afectadas por su llegada. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por la llegada de fuertes lluvias a una gran cantidad de provincias este domingo. Sigue leyendo para conocer todos los detalles de este fenómeno.

Alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para todas las provincias del Sur, Cuyo y el centro. El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan algunas tormentas embebidas.

Además, el área del Río de la Plata y la costa de Buenos Aires será afectada por vientos fuertes del noreste con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. El resto del área bajo alerta espera intensidades similares, pero del cuadrante sur.

mapa_alertas - 2025-08-31T084421.373
Estas son las zonas afectadas este domingo

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

lluvias mendoza
Evita salir durante un alerta

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

