Por otro lado, los gránulos presentes en la sal y en el café pueden ayudar a eliminar impurezas y suciedad que el jabón común no alcanza a quitar, funcionando como un limpiador natural.
La utilización de productos caseros para realizar la tarea del lavado de manos puede ayudar a formar una capa protectora sobre la piel, previniendo problemas como la irritación.
El café es un producto muy utilizado para lavarse las manos
Como si esto fuera poco, el acto de frotar sal y café por tus manos puede ayudar a mejorar y estimular la circulación sanguínea en esta zona, dándoles un aspecto más saludable.
El lavado de manos con sal y café es utilizado en diferentes rituales. Sobre todo, para atraer limpieza energética, protección, o abundancia.
Cómo realizar el lavado de manos con sal y café
Para realizar un lavado de manos utilizando sal y café en partes iguales, debes seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Prepara la mezcla: en un recipiente pequeño, combina partes iguales de café molido y azúcar.
- Humedece tus manos: lava y seca tus manos ligeramente, dejándolas un poco húmedas.
- Aplica la mezcla: frota la mezcla sobre tus manos con movimientos circulares, distribuyéndola sobre todas las superficies.
- Enjuaga: enjuaga bien tus manos con agua corriente.