Por otro lado, los gránulos presentes en la sal y en el café pueden ayudar a eliminar impurezas y suciedad que el jabón común no alcanza a quitar, funcionando como un limpiador natural.

La utilización de productos caseros para realizar la tarea del lavado de manos puede ayudar a formar una capa protectora sobre la piel, previniendo problemas como la irritación.

cafe, lavado de manos El café es un producto muy utilizado para lavarse las manos

Como si esto fuera poco, el acto de frotar sal y café por tus manos puede ayudar a mejorar y estimular la circulación sanguínea en esta zona, dándoles un aspecto más saludable.

El lavado de manos con sal y café es utilizado en diferentes rituales. Sobre todo, para atraer limpieza energética, protección, o abundancia.

Cómo realizar el lavado de manos con sal y café

Para realizar un lavado de manos utilizando sal y café en partes iguales, debes seguir los pasos que se muestran a continuación: