Ayuda escolar

Suspenden los controles mensuales de los Vouchers Educativos y 22.000 alumnos se verán beneficiados

Las escuelas ya no deberán hacer la validación administrativa de los beneficiarios que se hacía mes a mes. Se evitarán interrupciones para percibir el subsidio

Por UNO
En Mendoza unos 22.000 alumnos de escuelas privadas reciben los Vouchers Educativos.

Foto: Axel Lloret / Diario Uno

Más de 22.000 alumnos de las escuelas privadas de Mendoza se verán beneficiados por la suspensión del control mensual de los Vouchers Educativos. La medida se conoció este viernes, a través de una resolución del Ministerio de Capital Humano.

El cambio se extenderá hasta el final del ciclo lectivo 2025 y le resta una tarea administrativa que tenían que hacer las escuelas privadas. La gestión era obligatoria para continuar cobrando el beneficio, que es un porcentaje de la cuota.

El objetivo es no complicar el último tramo del año escolar ni afectar la permanencia de los alumnos en la escuela. Según señalaron desde la cartera, la decisión apunta a resguardar las trayectorias escolares de los hijos de familias cuyos ingresos no superan los siete salarios mínimos vitales y móviles.

Escuelas Coelgios Mendoza Paro (2).jpeg

El programa Vouchers Educativos

El programa de los Vouchers Educativos fue creado en 2024, con el objetivo de alivianar el costo de la cuota mensual de los colegios privados, que reciban la subvención estatal.

Es para aquellas instituciones que cuentan por lo menos con el 75% de aportes del Estado. Los Vouchers Educativos cubren el 50% del valor de la cuota.

Para este beneficio, el gobierno realiza un desembolso estimado de $20.000 por estudiante.

Ahora, con esta modificación reglamentaria, las familias continuarán percibiendo la asistencia sin tener que atravesar controles administrativos mensuales, que podían generar interrupciones o problemas en la continuidad escolar de los alumnos.

Informe sobre el beneficio de los Vouchers Educativos en Mendoza

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos dio un informe este miércoles sobre el impacto de los programas nacionales en Mendoza.

Los diputados de la oposición le hicieron preguntas sobre obras viales, la transferencia de fondos y el funcionamiento de algunos beneficios, como el de los Vouchers Educativos.

Francos detalló que son 22.432 los alumnos que acceden a la ayuda escolar y que se deposita de manera directa en las cuentas bancarias de sus padres.

