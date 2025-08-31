La producción de seda en China estaba tan protegida que sacar huevos de gusanos del país estaba prohibido y se castigaba con la muerte. Gracias a estos mantuvo un monopolio durante más de 2.000 años, convirtiéndose en el centro del comercio más codiciado de la antigüedad.

Gusanos de la seda Cada gusano teje un capullo de un hilo continuo que puede medir hasta 1 kilómetro de longitud.

El mayor secreto de Estado de China durante 2.000 años fueron unos gusanos

Durante más de dos milenios, China no solo cuidó a sus gusanos de seda como un tesoro nacional, sino que también convirtió la cría de estos insectos en todo un arte. Un dato curioso es que, según la tradición, la seda fue descubierta hacia el 3000 a. C. por la emperatriz Leizu, quien observó cómo los gusanos tejían sus capullos en las ramas de las moreras; al probar desenredar uno, obtuvo un hilo fino y brillante que más tarde se transformaría en tela. Desde entonces, los gusanos de China se convirtieron en símbolo de riqueza, poder y sofisticación, y marcaron el inicio de la Ruta de la Seda.