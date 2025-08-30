Inicio Mundo Vladimir Putin
Vladimir Putin viaja a China en busca de apoyo mientras Donald Trump endurece su presión

Vladimir Putin llega a China para reforzar alianzas con Xi Jinping e India, mientras Donald Trump amenaza con sanciones y más aranceles

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Alexander Kazakov/Sputnik.

El presidente ruso Vladimir Putin viaja este domingo a China con un objetivo claro: asegurar respaldo político, militar y económico para sostener la guerra en Ucrania. En Pekín se reunirá con Xi Jinping y con otros líderes asiáticos clave, en un momento en el que Moscú depende de este apoyo para sortear sanciones y mantener activa su maquinaria bélica.

Según el Kremlin, además de su encuentro central con Xi el martes, Putin aprovechará la visita para mantener contactos con líderes de India, Irán, Turquía y posiblemente Corea del Norte. La cumbre servirá para mostrar que, aunque Rusia esté aislada en Occidente, en Asia-Pacífico todavía conserva aliados de peso, informó EFE.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, posan en la pista de aterrizaje tras llegar para asistir a una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson (Archivo). Crédito: EFE/EPA/Gavrill Grigorov/SPUTNIK/KREMLIN.

China, India y la respuesta a Donald Trump

El lunes, Putin participará en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), bloque creado por China y Rusia que ahora incluye a India, Pakistán e Irán. Para el Kremlin, este foro es esencial para exhibir un frente común frente a las medidas unilaterales de Washington.

En el plano comercial, el choque con Donald Trump es inevitable. Mientras Trump utilizó los aranceles como arma de presión, Moscú y Pekín encontró en las exportaciones de crudo un canal vital. Solo en 2024, Rusia facturó 115.000 millones de dólares en ventas de petróleo a China e India.

La Casa Blanca evitó sancionar directamente a China tras la tregua en la guerra comercial, pero sí aplicó un nuevo arancel del 25 % contra India, castigando sus compras de crudo ruso. Para Putin, agradecer el respaldo energético de Xi Jinping y Narendra Modi será uno de los puntos clave de la visita.

Putin, Corea del Norte y el factor Trump

Otro momento destacado será el posible reencuentro de Vladimir Putin con Kim Jong-un, tras su histórica cumbre en Pionyang en 2024. Corea del Norte se ha convertido en un proveedor clave de armas y municiones para Rusia, además de prometer apoyo militar directo en caso de agresión.

Para Kim, la alianza con Moscú significa una cláusula de defensa mutua inédita, incluso más sólida que la que Rusia mantiene con Irán. Este acercamiento preocupa a Donald Trump, que ya expresó su deseo de volver a reunirse con el líder norcoreano, aunque ahora es consciente de que Kim cuenta con el respaldo militar de Putin.

