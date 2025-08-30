Vladimir Putin viaja a China en busca de apoyo mientras Donald Trump endurece su presión

En el plano comercial, el choque con Donald Trump es inevitable. Mientras Trump utilizó los aranceles como arma de presión, Moscú y Pekín encontró en las exportaciones de crudo un canal vital. Solo en 2024, Rusia facturó 115.000 millones de dólares en ventas de petróleo a China e India.

La Casa Blanca evitó sancionar directamente a China tras la tregua en la guerra comercial, pero sí aplicó un nuevo arancel del 25 % contra India, castigando sus compras de crudo ruso. Para Putin, agradecer el respaldo energético de Xi Jinping y Narendra Modi será uno de los puntos clave de la visita.

Putin, Corea del Norte y el factor Trump

Otro momento destacado será el posible reencuentro de Vladimir Putin con Kim Jong-un, tras su histórica cumbre en Pionyang en 2024. Corea del Norte se ha convertido en un proveedor clave de armas y municiones para Rusia, además de prometer apoyo militar directo en caso de agresión.

Para Kim, la alianza con Moscú significa una cláusula de defensa mutua inédita, incluso más sólida que la que Rusia mantiene con Irán. Este acercamiento preocupa a Donald Trump, que ya expresó su deseo de volver a reunirse con el líder norcoreano, aunque ahora es consciente de que Kim cuenta con el respaldo militar de Putin.