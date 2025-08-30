La energía cósmica del horóscopo maya para la jornada del domingo 31 de agosto de 2025 se presenta bajo un influjo cósmico de cierre y renovación, donde las energías invitan a concluir lo pendiente y abrir espacio para lo nuevo. Es un día de introspección que ayuda a reconocer logros, liberar cargas y preparar el terreno para inicios más claros. Las actividades relacionadas con la organización personal, la espiritualidad y el descanso tendrán un efecto positivo, mientras que los excesos emocionales o las decisiones impulsivas deberían ser evitados.

Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy domingo 31 de agosto de 2025