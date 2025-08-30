Así lucía el campo de juego del estadio de Gutiérrez Sport Club a minutos del inicio del partido con Círculo Deportivo Otamendi

Así lucía el campo de juego del estadio de Gutiérrez Sport Club a minutos del inicio del partido con Círculo Deportivo Otamendi, el que fue suspendido.

Este sábado debían enfrentarse Gutiérrez Sport Club y Círculo Deportivo Otamendi, por la 7ma fecha por la Zona 1 de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El encuentro estaba programado a puertas cerradas por la imposibilidad de poder pagar el operativo de seguridad. Cerca de las 14 el árbitro decidió la suspensión por la tormenta que azota gran parte del país.

El encuentro contaba con el arbitraje del cordobés Matías Billone Carpio, quien luego de recorrer el campo de juego a su llegada (13.30) decidió la suspensión del encuentro, el que deberá ser reprogramado por el Consejo Federal.

"El partido está suspendido, está a la vista, que por cuestiones climáticas imposibilita que el el terreno de juego se desarrolle el encuentro", dijo el árbitro cordobés a este medio.

Embed - El arbitro Billone Carpio comunicando la suspensión del Partido Gutiérrez- Otamendi por el Federal A

Los planteles del Celeste y el Papero llegaron al estadio y luego esperaron la decisión del arbitro Matías Billione Carpio que decidió la postergación del encuentro por la anegación sufrida por la cancha por las tormentas que azotan la provincia desde la madrugada.

El Celeste, que ya descendió, se ubica último sin puntos y perdió los seis partidos que disputó en la Fase Reválida del Torneo Federal A. Lleva nueve derrotas seguidas en el Federal A. De los 22 partidos que disputó en la temporada perdió 18, ganó solo dos y empató dos.

