Este sábado debían enfrentarse Gutiérrez Sport Club y Círculo Deportivo Otamendi, por la 7ma fecha por la Zona 1 de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El encuentro estaba programado a puertas cerradas por la imposibilidad de poder pagar el operativo de seguridad. Cerca de las 14 el árbitro decidió la suspensión por la tormenta que azota gran parte del país.
