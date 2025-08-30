El encuentro contaba con el arbitraje del cordobés Matías Billone Carpio, quien luego de recorrer el campo de juego a su llegada (13.30) decidió la suspensión del encuentro, el que deberá ser reprogramado por el Consejo Federal.

"El partido está suspendido, está a la vista, que por cuestiones climáticas imposibilita que el el terreno de juego se desarrolle el encuentro", dijo el árbitro cordobés a este medio.