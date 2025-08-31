Huracán Las Heras vs Guillermo Brown de Puerto Madryn fue suspendido

Huracán Las Heras vs. Guillermo Brown de Madryn se jugará este lunes

El encuentro finalmente se jugará este lunes desde las 15.30 siempre y cuando el tiempo lo permita. El árbitro que controlará las acciones será Cesar Antonio Ceballo, de Córdoba.

El conjunto de calle Olascoaga ha sumado 10 puntos en la Fase Reválida, se ubica a dos puntos del puntero Atlético San Martín. El equipo lasherino ha ganado tres partidos, empató uno y sufrió dos caídas.

huracan-las-heras-brown-redes El Globo comunicó que el partido ante Brown fue reprogramado.

El Globo viene de empatar sin goles de visitante ante el Atlético San Martín, en el tercer partido de la dupla técnica De la Riba - Gullace que hasta ahora ha dirigido tres partidos y de 9 puntos posibles sumó 7 (dos partidos y empataron uno).

Guillermo Brown de Puerto Madryn marcha segundo con 11 puntos, a uno del puntero Atlético San Martín ya que ha ganado tres encuentros, empató dos y solamente perdió un partido.

El equipo de Puerto Madryn viene de obtener una clara goleada por 4 a 1 de local ante Santamarina de Tandil.