Huracán Las Heras vs Guillermo Brown de Puerto Madryn fue suspendido

El partido que debía jugar Huracán Las Heras ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el estadio General San Martín, este domingo fue suspendido por las malas condiciones climáticas

Por UNO
Así está el estadio de Huracán Las Heras. No se puede jugar el partido ante Brown de Madryn.

El partido que debían disputar este domingo desde las 16 Huracán Las Heras y Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el estadio General San Martín, fue suspendido por el mal tiempo reinante en Mendoza por la tormenta de Santa Rosa. El encuentro corresponde a la 6ta fecha de la Reválida del Torneo Federal A.

El estadio lasherino amaneció con mucha agua y luego que el árbitro inspeccionara el campo de juego se tomó la determinación de posponer el partido.

El partido entre Huracán Las Heras y Brown de Madryn fue reprogramado.

Hubo 100 personas asistidas, árboles caídos y viviendas anegadas este sábado en Mendoza, como consecuencia de la tormenta de Santa Rosa. Y este domingo la lluvia continuó, pero además en gran parte de la provincia hubo nevadas, por lo que el panorama se complicó más de la cuenta.

Huracán Las Heras vs. Guillermo Brown de Madryn se jugará este lunes

El encuentro finalmente se jugará este lunes desde las 15.30 siempre y cuando el tiempo lo permita. El árbitro que controlará las acciones será Cesar Antonio Ceballo, de Córdoba.

El conjunto de calle Olascoaga ha sumado 10 puntos en la Fase Reválida, se ubica a dos puntos del puntero Atlético San Martín. El equipo lasherino ha ganado tres partidos, empató uno y sufrió dos caídas.

El Globo comunicó que el partido ante Brown fue reprogramado.

El Globo viene de empatar sin goles de visitante ante el Atlético San Martín, en el tercer partido de la dupla técnica De la Riba - Gullace que hasta ahora ha dirigido tres partidos y de 9 puntos posibles sumó 7 (dos partidos y empataron uno).

Guillermo Brown de Puerto Madryn marcha segundo con 11 puntos, a uno del puntero Atlético San Martín ya que ha ganado tres encuentros, empató dos y solamente perdió un partido.

El equipo de Puerto Madryn viene de obtener una clara goleada por 4 a 1 de local ante Santamarina de Tandil.

