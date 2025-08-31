El partido que debían disputar este domingo desde las 16 Huracán Las Heras y Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el estadio General San Martín, fue suspendido por el mal tiempo reinante en Mendoza por la tormenta de Santa Rosa. El encuentro corresponde a la 6ta fecha de la Reválida del Torneo Federal A.
Huracán Las Heras vs Guillermo Brown de Puerto Madryn fue suspendido
El partido que debía jugar Huracán Las Heras ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, en el estadio General San Martín, este domingo fue suspendido por las malas condiciones climáticas