El encuentro se jugará desde las 15.30 y el árbitro designado es Francisco Martín Acosta, de Santiago del Estero.

Concentrados Atlético San Martín.

El Chacarero es puntero e invicto con 12 puntos (3 triunfos y 3 empates) y bajo la dirección técnica de Christian Corrales registra ocho partidos sin perder en la competencia.

Juventud Unida de San Luis se ubica en la tercera posición con 10 unidades, a dos del Albirrojo. El equipo dirigido por Hernán Vázquez, ex DT de San Martín, marcha invicto en la Reválida con dos triunfos y 4 empates.

El equipo puntano viene de igualar sin goles de visitante ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi y lleva seis encuentros sin conocer la derrota.

Christian Corrales Christian Corrales, es el DT del Atlético club San Martín que va puntero.

Huracán Las Heras quiere seguir invicto con la dupla Gullace - De la Riba

Huracán Las Heras jugará desde las 16 como local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn y el árbitro que controlará las acciones es Cesar Antonio Ceballo, de Córdoba.

Huracán Las Heras concentrados.

El Globo viene de empatar sin goles de visitante ante el Atlético San Martín, en el tercer partido de la dupla técnica que hasta ahora ha dirigido tres partidos y de 9 puntos posibles sumó 7 (dos partidos y empataron uno).

Huracán Las Heras De la Riba y Gullace, la dupla técnica de Huracán Las Heras que están invictos. Axel Lloret

El conjunto de calle Olascoaga ha sumado 10 puntos en la Fase Reválida, se ubica a dos puntos del puntero Atlético San Martín mientras que el Globo en esta Reválida ha ganado tres partidos, empató uno y sufrió dos caídas.

Guillermo Brown de Puerto Madryn marcha segundo con 11 puntos, a uno del puntero Atlético San Martín ya que ha ganado tres encuentros, empató dos y solamente perdió un partido.

El equipo de Puerto Madryn viene de obtener una clara goleada por 4 a 1 de local ante Santamarina de Tandii.